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Gol Caracol  / Efraín Juárez, en escándalo en el fútbol mexicano; hizo recordar duros momentos como DT de Nacional

Efraín Juárez, en escándalo en el fútbol mexicano; hizo recordar duros momentos como DT de Nacional

El estratega mexicano protagonizó polémica en el balompié 'manito', que hizo evocar similar situación cuando estaba en el banquillo del 'verdolaga'. Vea el VIDEO.

Por: EFE
Actualizado: 15 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Efraín Juárez empujó a entrenador de Pachuca, por duelo de la Liga de México.

Los Tuzos de Pachuca derrotaron este jueves por 1-0 a los Pumas UNAM, a los que dominaron la mayor parte del partido, para tomar ventaja en la semifinal del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

En Pachuca, centro de México, los Tuzos se impusieron en el duelo de ida de la serie con un gol del marroquí Oussama Idrissi.

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Ante unos Pumas echados atrás, que apostaron a esperar a su rival para contraatacar, el Pachuca fue dueño de la primera mitad del encuentro, en la que se acercaron al área de manera reiterada.

En el minuto 5, el brasileño Kenedy quedó mano a mano con el guardameta costarricense Keylor Navas, quien paró el ataque, después de lo cual el cuadro de casa insistió en hacer daño.

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Pumas creó amenaza un par de veces, pero no disparó a gol en un primer tiempo en el que su rival tuvo la posesión de la pelota a su favor 56-44.

En el minuto 37, en un tiro de esquina, Víctor Guzmán le puso un balón a Idrissi, quien desde fuera del área remató de derecha para vencer a Navas, el 1-0.

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La segunda parte fue también de dominio de los Tuzos del entrenador argentino Esteban Solari que, además de marcar bien para evitar el daño de los universitario, los ofendió con buen juego por las bandas.

Aunque el cuadro de casa mantuvo el dominio, los Pumas estuvieron cerca del gol en el minuto 80, cuando el colombiano Álvaro Angulo le puso un balón al español Rubén Duarte, cuyo remate fue detenido por el guardameta Carlos Moreno.

Pachuca se quedó con un hombre menos en la cancha con la expulsión del brasileño Eduardo Bauermann en el 90+1, lo cual provocó que los Pumas se volcaran al ataque en busca de la igualada, sin resultados ante un oponente que aguantó bien atrás.

El partido de vuelta se jugará el domingo en el estadio de los Pumas del técnico Efraín Juárez, obligados a ganar como locales para no ser eliminados.

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No obstante, más allá del emocionante encuentro, hubo una acción que acaparó la atención de todos los presentes, cuando, en un momento de tensión Juárez empujó al entrenador rival. Evidentemente, esto desató la furia de Pachuca, que, entre jugadores y staff entraron a defender a su entrenador.

Cabe destacar que, cuando dirigía a Atlético Nacional; a Efraín también se le conocieron un par de situaciones en las que tuvo fuertes cruces con los rivales. Incluso, tras una pelea con aficionados de Medellín, que le provocó una detención parcial por la policía de Colombia.

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