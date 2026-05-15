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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 7?

¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 7?

Como siempre, el monte Blockhaus hizo de las suyas, poniendo a prueba al pelotón, pero, en especial, al grupo de favoritos al título, donde aparece Egan Bernal.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 15 de may, 2026
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Egan Bernal, corredor colombiano y líder del Netcompany INEOS, es favorito a ganar el Giro de Italia 2026

Egan Bernal se ganó el derecho a ser el líder del Netcompany INEOS para el Giro de Italia 2026. Y es que sus resultados, en lo que va de la temporada, fueron positivos e invitaban a soñar. En el Campeonato Nacional fue quinto en la contrarreloj y se coronó campeón de la prueba de ruta, defendiendo su corona, lo que le permitió volver a llevar la 'tricolor' por el mundo.

Posteriormente, fue séptimo en la Faun-Ardèche Classic y subcampeón del Tour de los Alpes, perdiendo el título con Giulio Pellizzari. Por último, acudió a la Lieja Bastoña Lieja, donde se hizo con el quinto puesto, detrás de grandes del pelotón como Tadej Pogačar, Paul Seixas, Remco Evenepoel y Emiel Verstrynge. Allí, dejó buenas sensaciones en el exigente monumento.

Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, en la etapa 5 del Giro de Italia 2026
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Einer Rubio, protagonista en el Giro de Italia; se lució en la montaña de la etapa 5

Sumado a ello, el arranque de Egan Bernal en la 'corsa rosa' no desentonó. En cada una de las fracciones, cruzó la meta junto con el grupo de favoritos, incluso en la etapa 4, cuando se le vio un poco mal en la montaña. "Hice como 20 minutos a más de 190 pulsadas, entonces estaba como cuando uno revoluciona un carro y no puede dar más", reveló sobre lo vivido.

Pero eso no fue todo, ya que, en la segunda jornada, bonificó y pudo sacarle unos segundos importantes a sus rivales directos. Sin embargo, la prueba de fuego fue este viernes 15 de mayo, con la etapa 7, que inició en Formia y terminó en Blockhaus, el mítico monte, tan exigente y que siempre ha seleccionado la carrera, demostrando quién tiene piernas, en verdad.

Egan Bernal, líder del Netcompany INEOS, es favorito a coronarse campeón del Giro de Italia 2026

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Jonas Vingegaard (Team Visma Leasea a Bike) se hizo con la victoria, cruzando la meta en solitario, pero no le alcanzó para subirse a lo más alto de la clasificación general. Quien sigue con la 'maglia rosa' es Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious), con un tiempo acumulado de 30h 59' 23''. Ahora, Egan Bernal no la pasó bien y eso llevó a que saliera del top 10 y cayera puestos.

'El joven maravilla' arribó de 21, después de dos minutos y 57 segundos del ganador. Razón por la que en la lucha por el campeonato, quedó de 15, cediendo tiempo, terreno y bajando seis plazas con relación a la anterior fracción. Ya son seis minutos y 18 segundos los que hay entre él y el primero en la general del Giro de Italia 2026.

Egan Bernal, líder del Netcompany INEOS, es favorito a coronarse campeón del Giro de Italia 2026
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