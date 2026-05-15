Conozca acá el grupo de la Selección Colombia femenina Sub-20 para el Mundial 2026 de Polonia

El sorteo oficial del Mundial Sub-20 femenino se llevó a cabo este viernes, 15 de mayo, determinando los grupos del certamen que se disputará del 5 al 27 de septiembre del presente año. El evento celebrado en la ciudad de Lodz definió que la Selección Colombia estará ubicada en el Grupo E, compartiendo la zona con Corea del Norte, Portugal y Costa Rica.

El seleccionado colombiano femenino cuenta con la dirección técnica del profesor Carlos Paniagua, quien es un conocedor del balompié de las categorías menores en nuestro país y cuenta en sus filas con la guardameta Luisa Agudelo, la volante Juana Ortegón y con la delantera Maithe López.

Bajo la dirección del profesor Paniagua, el combinado nacional cumplió con el objetivo trazado tras sumar cuatro puntos en el Hexagonal Final, rendimiento que le permitió ubicarse en la cuarta casilla de la tabla general y obtener así el último cupo clasificatorio disponible.

Con el boleto a la cita orbital y con el grupo establecido, Colombia entrará ahora en una fase de preparación intensiva para afrontar el desafío mundialista y representar nuevamente al país en el máximo escenario de la categoría.



Conozca el formato del torneo

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El torneo contará con 24 equipos distribuidos en 6 grupos de 4 selecciones. Los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final, donde se jugará en formato eliminatorio hasta la final. Además, se disputará un partido para definir el tercer puesto.

Sedes confirmadas: Bielsko-Biala, Katowice, Lodz y Sosnowiec.