Polémica en la Premier League, por más de veinte errores en el VAR; ¿habrá medidas?

Los errores del VAR en la Premier League esta temporada han aumentado hasta los 23, según el último informe del Panel de Incidentes Clave de Partido (KMI, por sus siglas en inglés).

La organización, formada por un grupo de tres exjugadores y entrenadores, un representante de la Premier League y otro del organismo arbitral inglés (PGMOL, por sus siglas en inglés), reconoció por una unanimidad que al Everton se le debió pitar un penalti en el empate ante el Manchester City, después de que Bernardo Silva agarrase a Merlin Rohl en la salida de un córner.

Además de ellos, otro de los errores que también se admitió de mutuo acuerdo por todos los miembros, fue el penalti mal señalado al Bournemouth en su encuentro contra el Crystal Palace y en el que el VAR no entró para revertir la decisión.

A falta de dos jornadas para el final, los 23 errores suponen un incremento respecto al año pasado cuando a estas alturas se habían cometido 17, aunque el número es menor que el de hace dos temporadas cuando se registraron 30.



Entre tanto, el medio deportivo BBC Sport señaló que se han producido alrededor de 18 errores a nivel del VAR en esta temporada, siendo esta cifra la más pequeña que el total de las temporadas de 2022-23, donde hubo 38 errores, y 2023-24 con 31. A pesar de ello, con el paso de las temporadas, las intervenciones en el VAR no destacadas han ido en aumento (15), errores en el campo (25) y decisiones incorrectas sobre la segunda tarjeta amarilla (11), señaló el medio.



Algunos de los errores de VAR en la Premier Legaue

Arsenal debió recibir un penalti contra el Everton, por la Jornada 30 del torneo. Partido disputado el 14 de marzo de 2026.

debió recibir un penalti contra el por la El defensa del Chelsea , Reece James derribó al Malick Thiaw del Newcatle United dentro del área. Encuentro por la Jornada 30 del torneo que se llevó acabo el 14 de marzo de 2026.

, Reece James derribó al Malick Thiaw del dentro del área. Segunda amarilla incorrecta para el sueco Gabriel Gudmundsson del equipo Leds United contra el Crystal Place, la jugada no fue revisada por el VAR.

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Además de ello, se estima que las tardanzas en el VAR han mejorado en un 25% en las últimas temporadas, las interrupciones en los encuentros han disminuido de 64 segundos en la temporada 2023-24 a 48 segundos en la presente temporada, incluyendo los anuncios dentro de los estadios, señaló el medio.