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Gol Caracol  / "El Balón de Oro lo merece Mbappé, hizo una temporada increíble; y si no es Kylian, algún francés"

"El Balón de Oro lo merece Mbappé, hizo una temporada increíble; y si no es Kylian, algún francés"

Se acerca la fecha para conocer al ganador del Balón de Oro 2026, y siguen las opiniones sobre quién debería ser el que consiga este prestigioso galardón al mejor jugador del año.

Por: EFE
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Kylian Mbappé con Francia
Kylian Mbappé con Francia
AFP

El futbolista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni afirmó este martes, en la víspera del duelo contra el Roma, que no quiere hablar de los árbitros, pero señaló que su equipo tiene "mucha frustración" por las decisiones tomadas por el cuerpo arbitral en varios de sus últimos partidos. También dio su opinión sobre el Balón de Oro 2026, y dio a sus candidatos.

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"No quiero hablar de los árbitros. Intentan hacer lo máximo, pero ahora tenemos mucha frustración con las decisiones. Lo más importante es que ganamos (al Villarreal el pasado sábado), toca mirar hacia adelante", afirmó el jugador francés en rueda de prensa, antes del próximo encuentro de 'Champions' del miércoles contra el conjunto italiano.

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Preguntado sobre las críticas recientes relativas a que el equipo merengue no mostró todavía un buen juego, reconoció que "hay muchas cosas que mejorar", pero afirmó que lo trabajan en los entrenamientos. "Seguro que mejoraremos", aseveró.

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"Sabemos que cuando jugamos para el Madrid hay críticas. Lo más importante es tener la cabeza fría y tratar de mejorar como equipo. Podemos hacer las cosas mejor, seguro, y trabajamos para mejorar día a día. Lo más importante es lo que ganemos al final de la temporada. Y lucharemos por ello", subrayó.

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Sobre el Roma, que vuelve a disputar la máxima competición continental después de siete años, Tchouaméni reveló que ve sus partidos y que "será complicado".

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"Es fuera de casa, pero tenemos calidad para ganar. Lo intentaremos", recalcó.

Tchouaméni también dejó claro quién piensa que va a ganar el Balón de Oro: "Lo merece Kylian (Mbappé). Ha hecho una temporada increíble y si no es Kylian, otros franceses como Ousmane (Dembelé) y (Michael) Olise, que lo han hecho muy bien."

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Kylian Mbappé, jugador de Francia.
Kylian Mbappé, jugador de Francia.
afp.

El francés, quien disputó ante el Villarreal el pasado sábado su partido número 200 con el Real Madrid, manifestó que ahora mismo tienen "una buena relación grupal y cada jugador trata de ayudar al máximo".

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"Y ahora el fichaje de (Yan) Diomande nos ayuda un poco más. Lo daremos todo para ganar títulos", agregó sobre su compañero marfileño, que anotó contra el Villarreal el primer gol con la camiseta blanca.

El Real Madrid visitará este miércoles al Roma en el estadio Olímpico, a las 21.00 horas (19.00 GMT), en la segunda jornada de la Liga de Campeones, después de ganar al Inter de Milán (2-1) en su estreno

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