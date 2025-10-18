Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿El gol del año en la Premier League? Nick Woltemade y una espectacular definición de tacón

¿El gol del año en la Premier League? Nick Woltemade y una espectacular definición de tacón

Desde ya el golazo del delantero del Newcastle, Nick Woltemade, es postulada por muchos para Premio Puskás, por la magnífica calidad.

Por: EFE
Actualizado: 18 de oct, 2025
Comparta en:
Nick Woltemade Newcastle
Nick Woltemade marcó golazo con Newcastle - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad