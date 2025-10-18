¿El gol del año en la Premier League? Nick Woltemade y una espectacular definición de tacón

El incombustible Danny Welbeck, de 34 años, marcó un doblete para dar el triunfo al Brighton & Hove Albion ante el Newcastle (2-1) y anular el precioso tanto de Nick Woltemade de tacón.

El delantero inglés marcó el 1-0 al culminar con un balón picado una transición ofensiva, antes de que Woltemade se destapara con una de las jugadas más espectaculares de la jornada en la Premier League al rematar de tacón un pase raso de Lewis Miley.

¡QUÉ MOMENTO EL TUYO, NICK! Woltemade arremetió por el centro del área, anticioó y DE TACO marcó el 1-1 de Newcastle vs. Brighton.



El alemán, fichado este verano del Stuttgart por 85 millones de euros, tiene afinado el olfato goleador y ha marcado de forma consecutiva contra Arsenal, Royale Union, Nottingham Forest y Brighton, además de anotar el gol del triunfo contra Irlanda del Norte en el ultimo partido clasificatorio del Mundial 2026 de Alemania.

Es su quinto gol desde que llegó en el último día del mercado de fichajes al Newcaslte, cuatro de ellos en Premier y uno en Liga de Campeones.



Sin embargo, en el ocaso del partido, Welbeck volvió a aparecer para dejar los tres puntos en el Amex Stadium. El inglés empaló una pelota suelta en la frontal para convertir su cuarto gol en esta Premier y permitir al Brighton ponerse noveno con doce puntos, a tres de los puestos de Liga de Campeones.

El Newcastle no termina de despegar esta temporada y es duodécimo con nueve puntos en ocho jornadas.