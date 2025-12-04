Sorteo Mundial 2026; hora y dónde ver EN VIVO por Gol Caracol y Ditu

La cuenta atrás para la Copa del Mundo de 2026, la mayor de la historia del fútbol, arranca este viernes en la ceremonia del sorteo en Washington, con Donald Trump listo para acaparar una enorme cuota de protagonismo.

Del 11 de junio al 19 de julio, 48 selecciones pugnarán a lo largo de Estados Unidos, México y Canadá por la corona que ostenta la Argentina de Lionel Messi desde su victoria en 2022 en Catar.

Hora y dónde ver el sorteo del Mundial 2026 por Gol Caracol y Ditu

El trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, cuyas sedes son Estados Unidos, México y Canadá Getty Images

Este viernes 3 de diciembre, Caracol Televisión, Ditu, www.golcaracol.com y la señal principal de Gol Caracol en YouTube llevarán el minuto a minuto del sorteo del Mundial 2026. La transmisión será a las 12:00 p. m. (hora colombiana).



El exfutbolista inglés Rio Ferdinand conducirá el sorteo asistido por cuatro íconos del deporte norteamericano, ninguno de ellos mexicano: Tom Brady, Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky y Aaron Judge.

En sus manos estará la suerte de las 48 selecciones participantes, seis de las cuales aún están por definirse en los repechajes intercontinentales y europeos.

De los bombos saldrán 12 grupos de cuatro equipos en un proceso con restricciones y reglas nuevas que tiene como cabezas de serie a Argentina, campeona mundial y de América, y España, monarca europea.

De terminar líderes de sus llaves, las escuadras lideradas por Messi y Lamine Yamal sólo podrían encontrarse en la final del MetLife Stadium de East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

Francia e Inglaterra, las otras naciones mejor clasificadas en el ranking FIFA, tampoco se verían las caras hasta al menos semifinales.

El cuarteto integrará el primero de los cuatro bombos junto a las tres escuadras anfitrionas, Brasil, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Portugal.

Cristiano Ronaldo, en otro hito de esta edición, tendrá la oportunidad de alcanzar un récord de seis Mundiales disputados al igual que Messi, quien aún se resiste a confirmar su presencia a pesar de que sigue rompiendo redes con su selección y el Inter Miami.



Amenazas en los bombos

Luis Díaz celebra gol con la Selección Colombia Getty Images

Por el fútbol latinoamericano, Colombia, Uruguay y Ecuador formarán parte del segundo bombo y Panamá y Paraguay del tercero.

En el cuarto se integrarán los sobrevivientes de los repechajes. Si Italia lograra su primer boleto desde 2014, alguna selección favorita podría toparse en la primera fase con toda una tetracampeona mundial.

La ampliación del certamen de 32 a 48 equipos también favoreció el acceso a pequeñas naciones como Cabo Verde o Curazao, frustrando aún más a selecciones excluidas como Costa Rica y Honduras.

Los dos primeros clasificados de cada grupo, además de los ocho mejores terceros, avanzarán a las eliminatorias, que esta vez comenzarán por una ronda de dieciseisavos de final.

El sorteo también revelará al oponente de México en el partido inaugural que se jugará en el mítico estadio Azteca de Ciudad de México.

La FIFA, sin embargo, no ofrecerá el calendario de sedes y horarios de los 104 partidos de forma completa hasta el sábado.