Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Sorteo Mundial 2026; hora y dónde ver EN VIVO por Gol Caracol y Ditu

Sorteo Mundial 2026; hora y dónde ver EN VIVO por Gol Caracol y Ditu

Este viernes 5 de diciembre, en Washington, se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, que por primera vez contará con la participación de 48 equipos.

Por: AFP
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
Sorteo Mundial 2026
Sorteo Mundial 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad