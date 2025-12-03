Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B de Liga BetPlay, tras Bucaramanga 0-0 Tolima

El grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II se definió a falta de una fecha, luego del empate 0-0 del Tolima contra el Bucaramanga, que dejó clasificados a la final a los de Ibagué.

El elenco dirigido por Lucas González sabía que con el triunfo o la igualdad alcanzaba para meterse en la disputa por el título de forma anticipada, por eso mostraron mucha solidez defensiva y sumaron un punto que les hizo conseguir el objetivo.

Más temprano Santa Fe le había ganado 1-2 a Fortaleza, en el estadio Metropolitano de Techo. Ambos equipos ya estaban eliminados antes de esta jornada.



Así quedó la tabla de posiciones del grupo B de cuadrangulares Liga BetPlay 2025-II:

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Tolima 5 3 2 0 4 1 +3 11 2 Bucaramanga 5 2 2 1 4 2 +2 8 3 Santa Fe 5 2 0 3 6 5 +1 6 4 Fortaleza 5 1 0 4 3 9 -6 3

Ahora, se vendrá una fecha 5 clave en el grupo A, que tiene al Junior picando en punta, pero seguido por América y Atlético Nacional. Este jueves habrá nueva acción.

Así está el grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II:

