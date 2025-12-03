Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B de Liga BetPlay, tras Bucaramanga 0-0 Tolima

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II se definió a falta de una fecha, luego del empate 0-0 del Tolima contra el Bucaramanga, que dejó clasificados a la final a los de Ibagué.
El elenco dirigido por Lucas González sabía que con el triunfo o la igualdad alcanzaba para meterse en la disputa por el título de forma anticipada, por eso mostraron mucha solidez defensiva y sumaron un punto que les hizo conseguir el objetivo.
Más temprano Santa Fe le había ganado 1-2 a Fortaleza, en el estadio Metropolitano de Techo. Ambos equipos ya estaban eliminados antes de esta jornada.
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Tolima
|5
|3
|2
|0
|4
|1
|+3
|11
|2
|Bucaramanga
|5
|2
|2
|1
|4
|2
|+2
|8
|3
|Santa Fe
|5
|2
|0
|3
|6
|5
|+1
|6
|4
|Fortaleza
|5
|1
|0
|4
|3
|9
|-6
|3
Ahora, se vendrá una fecha 5 clave en el grupo A, que tiene al Junior picando en punta, pero seguido por América y Atlético Nacional. Este jueves habrá nueva acción.
Así está el grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II:
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Junior
|4
|2
|2
|0
|5
|3
|+2
|8
|2
|América
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
|3
|Atlético Nacional
|4
|1
|2
|1
|3
|3
|0
|5
|4
|Medellín
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2