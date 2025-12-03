Síguenos en:
Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B de Liga BetPlay, tras Bucaramanga 0-0 Tolima

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B de Liga BetPlay, tras Bucaramanga 0-0 Tolima

Este miércoles el Deportes Tolima consiguió su cupo a la final de la Liga BetPlay 2025-II, al sacar un empate en el Américo Montanini. Con eso se hizo inalcanzable y tiene el punto invisible.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 3 de dic, 2025
Deportes Tolima
Deportes Tolima Liga BetPlay
Tolima Oficial

