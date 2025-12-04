Venganza del Tolima por palabras de Leonel Álvarez; ¿por qué la celebración en Bucaramanga?

Con el empate 0-0 entre Bucaramanga y Deportes Tolima, del miércoles en la noche en la cancha del estadio Américo Montanini, los 'pijaos' sellaron su clasificación de forma anticipada a la final de la Liga Betplay II 2025 del fútbol colombiano. Los de Lucas González llegaron a 11 puntos y a falta de una fecha, gracias a la ventaja deportiva, ya no lo pueden bajar del primer lugar.

Y con ese panorama y ante tal logro, al finalizar el compromiso se observó una curiosa celebración de parte de los futbolistas de los visitantes, encabezados por el defensor central Marlon Torres, en el propio terreno de juego.

A Torres se le vio buscando y pidiéndole a los recogebolas los balones que estaban dispuestos para el compromiso tras el pitazo final. Luego de reunir un buen número de esféricos, los hombres del 'vinotinto y oro' se juntaron para posar para una foto, sugestiva y llamativa por demás.

Muchos se preguntaron porqué de ese episodio en la capital de Santander. Y todo tuvo explicación en unas declaraciones que se dieron en el primer partido en Ibagué de Leonel Álvarez, DT de los 'búcaros', quien aseguró que “tuvieron más el balón, pero eso no me indica nada, que se lo lleven para la casa si quieren”.



Esas palabras llegaron hasta los oídos del plantel del Tolima y en Bucaramanga se dio la opción de mandar un mensaje al experimentado timonel antioqueño. De hecho, en el camerino del primer finalista del balompié de nuestro país, el profesor Lucas González posó con un balón en su mano y dejando escapar una sonrisa de oreja a oreja.

Lo hecho por los jugadores del 'pijao' alcanzó a tener repercusión ante de marchar con rumbo al camerino, como quiera que algunos asistentes del Bucaramanga se percataron e hicieron algunos reclamos, que no pasaron a mayores.

Deportes Tolima finalista de la Liga BetPlay ll-2025 Colprensa

Ahora y más allá de cualquier controversia, en Tolima ya pasaron la página del más reciente resultado y comenzarán a pensar en la finalísima, en la búsqueda del título. Esto, no sin antes encarar la fecha 6 del cuadrangular que será frente a Fortaleza, en el Murillo Toro.