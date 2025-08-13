El mejor amigo de James Rodríguez la rompió en el torneo de micro más famoso de Colombia; ¡golazos!

En la ciudad de Medellín es famoso el torneo de microfútbol en el populoso sector del Barrio Antioquia, en el que se dan cita grandes talentos de la capital antioqueño, con trayectoria incluso en los torneos profesionales de dicha modalidad y también en los del fútbol sala Fifa de nuestro país. Y así, en las últimas horas aparecieron en redes sociales las imágenes de un clásico de la zona y como atracción se presentó al presencia de Angellot Caro, referente del seleccionado nacional y con una amplia trayectoria a nivel internacional.

Caro jugó con el número '90' del equipo llamado 'El Kiosko', que tuvo un atractivo enfrentamiento con 'La 59', y se mandó dos verdaderos golazos en la victoria 5-4.

En uno de sus tantos, el talentoso jugador definió de manera magistral con un tacón, tras una seguidilla de toques, y en el otro, ejecutó un tiro libre, en el que dejó sin posibilidad al arquero rival.

Angellot Caro celebra gol en la Kings World Cup. Pantallazo.

Hay que recordar que el referido Caro tiene una entrañable amistad con James Rodríguez y su familia y es habitual que viaje a los países en los que el creativo de la Selección Colombia de mayores desarrolle su carrera deportiva. De esa forma, recientemente visitó el estado de Guanajuato y vio algunos compromisos de la Liga MX del León.