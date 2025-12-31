"Hemos tenido contactos con Falcao García; a quién no le gustaría tenerlo en su equipo"

La última vez que Falcao García jugó un partido oficial fue el pasado 19 de junio, en la derrota 1-2 contra Independiente Santa Fe, por la fecha 6 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025. En aquel entonces, vestía la camiseta de Millonarios, con el que disputó un total de 1.562 minutos, repartidos en 29 partidos, en los que marcó 11 goles.

Justamente, los clubes que sufrieron con la contundencia del 'Tigre' fueron Patriotas, Unión Magdalena, Deportivo Pasto y Once Caldas, en una ocasión cada uno; Boyacá Chicó y Atlético Nacional, por duplicado; e Independiente Santa Fe, tres veces. Ahora, también llamó la atención que recibió seis tarjetas amarillas en su paso por el 'embajador'.

Así las cosas, se aguarda por la definición de su futuro. Y es que, en el marco del partido de despedida de Mario Alberto Yepes, habló en 'ESPN' y dejó claro que quiere jugar en 2026 y que en enero puede haber noticias con relación al nuevo equipo que lo tendrá dentro de su nómina, convirtiéndose en un fichaje estelar como su goleador y referente.

Varios han sido los rumores, hasta el punto de que lo han vinculado con Emelec, de Ecuador, y Gimnasia y Esgrima de La Plata y Tigre, de Argentina. Sin embargo, cada uno de ellos fue desmentido y, ahora, tomó fuerza la posibilidad de que Falcao García vista los colores de Cerro Porteño, donde el entrenador es Jorge Bava, campeón con Santa Fe.



Radamel Falcao García se alista para volver a jugar. Foto: @falcao.

En entrevista con el 'VBAR de Caracol', el dirigente del equipo paraguayo, Enrique Bidermann, habló sobre el interés que tienen por el delantero samario, de 39 años, que pasó por River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray, Rayo Vallecano y Millonarios.

"Hay algunos contactos por Falcao García, pero por ahora no se ha prosperado; estaremos atentos a lo que pase más adelante. Hay un tema claro y es que a quién no le gustaría tenerlo en su equipo", expresó el dirigente. Razón por la que, por primera vez, aceptaron del interés desde un club por el atacante colombiano.