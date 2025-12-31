Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez reapareció y causó revuelo, mientras que se define su futuro para 2026

James Rodríguez reapareció y causó revuelo, mientras que se define su futuro para 2026

A través de redes sociales, el mediocampista y capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, se dejó ver en una serie de fotografías que llamaron la atención.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de dic, 2025
James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en un partido preparatorio
