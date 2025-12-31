James Rodríguez reapareció y causó revuelo, mientras que se define su futuro para 2026

James Rodríguez es noticia por estos días. Después de que se confirmara su salida del Club León, donde jugó en el 2025, firmando un total de 2.559 minutos, repartidos en 34 partidos, en los que marcó cinco goles y brindó nueve asistencias, hay expectativa por el nuevo equipo al que llegará. Y es que el 2026 es el año del Mundial, en Estados Unidos, México y Canadá, y llegar con ritmo es clave.

Hasta el momento, no se ha hecho ningún anuncio oficial, pero se le ha vinculado con Columbus Crew, de la MLS. Mientras que esto se confirma y se esclarece la situación del mediocampista, se dejó ver en redes sociales. En sus cuentas de Instagram y 'X', el capitán de la Selección Colombia publicó una serie de fotografías, con un contundente mensaje: "31.2026", acompañado de unas estrellas.

Esas palabras hacen referencia a que se cierra el 2025, este miércoles 31 de diciembre, y espera éxitos en el 2026. Allí, en las imágenes, se le ve a James Rodríguez en una cascada, junto a una hamaca y también una choza, fabricada de paja. Razón por la que las reacciones no se hicieron esperar. Y es que sus miles de seguidores se pronunciaron, pidiéndole que traiga la Copa del Mundo con la 'tricolor'.

James Rodríguez y Luis Díaz, figuras de la Selección Colombia, estarán presentes en el Mundial 2026 AFP

Recordemos que los dirigidos por Néstor Lorenzo quedaron en el grupo K, tras el sorteo de la cita orbitak, con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República del Congo. Justamente, el debut del combinado patrio será el 17 de junio de 2026, a las 9:00 de la noche (hora de Colombia), frente a los uzbekos, en el estadio Azteca, de la Ciudad de México.

