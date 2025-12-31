Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sebastián Villa y su posible fichaje con un club ya causa polémica; "hay un interés real"

Sebastián Villa y su posible fichaje con un club ya causa polémica; "hay un interés real"

Después de que se confirmara su salida de Independiente Rivadavia, el delantero colombiano, Sebastián Villa, busca nuevo equipo y desde Argentina dieron noticias.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de dic, 2025
Comparta en:
Sebastián Villa, delantero colombiano, en un partido con Independiente Rivadavia, de la Liga Argentina
Sebastián Villa, delantero colombiano, en un partido con Independiente Rivadavia, de la Liga Argentina
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad