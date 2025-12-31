Sebastián Villa y su posible fichaje con un club ya causa polémica; "hay un interés real"

Sebastián Villa está de regreso. Después de su salida de Boca Juniors, en medio de escándalos y demandas, y su fugaz paso por Beroe Stara Zagora, del fútbol de Bulgaria, regresó a Argentina para fichar con Independiente Rivadavia. Eso ocurrió en el 2024, disputando un total de 22 partidos, pero su año consagratorio fue en 2025, convirtiéndose en capitán y hasta coronándose campeón de la Copa.

Razón por la que las ofertas no han faltado y desde territorio argentino se le vincula con River Plate. La periodista Sara Sklate, que es la encargada de cubrir cada paso del 'millonario' para 'TNT Sports', informó que "hay un interés real por el delantero colombiano y, como si fuera poco, al entrenador, Marcelo Gallardo, le gusta el jugador y lo están analizando". Eso sí, hasta el momento no hay nada oficial.

VILLA INTERESA EN RIVER 🇨🇴⚪🔴⚪



Informa @sariskleit que hay un interés real de River por el colombiano.



➡️ A Marcelo Gallardo le gusta el jugador y lo están analizando. pic.twitter.com/xkjIKSo6OX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 31, 2025

Una vez se conoció esto, quien habló fue Alfredo Berti, estratega de Independiente Rivadavia. "Veremos cómo termina esta novela con Sebastián Villa; todos estamos expectantes". Y es que el atacante 'cafetero' tiene contrato vigente con la institución mendocina hasta el 30 de junio de 2026. No obstante, el deseo del futbolista es buscar otro rumbo, ya que siente que cumplió un ciclo, tras darles el título.

Ahora, las reacciones no se hicieron esperar por parte de los aficionados, tanto de River Plate como de Boca Juniors. Recordemos que el nacido en Bello, Antioquia, ganó siete campeonatos con 'el Xeneize', donde figuran dos Supercopas de Argentina, dos Ligas, una Copa y dos Copas de la Liga Profesional. Por eso, algunos ven poco probable que fiche por la 'banda cruzada', donde no hay tanta aceptación.



Sebastián Villa, que se prepara para enfrentar a River Plate Foto: X/@CSIRoficial

Publicidad

"Se quieren vengar por el interés de Boca Juniors por Miguel Ángel Borja", "este tipo no puede pisar el estadio Monumental", "en River no van a aceptar el fichaje de Villa", "él nunca será gallina", "no les da el cerebro a los de la 'banda'", "no queremos a esa clase de seres humanos en nuestra institución", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en respuesta al posteo de ese posible arribo.