El olimpo del gol queda huérfano: el histórico récord con el que se retira Cristiano Ronaldo

El anuncio de Cristiano Ronaldo de poner fin a su dilatada y exitosa etapa con el equipo nacional de Portugal deja huérfano al fútbol de selecciones de su máximo artillero histórico.

El delantero de Madeira, que debutó como internacional absoluto en 2003 y ganó la Eurocopa 2026 y dos Ligas de Naciones, logró en los 234 partidos que disputó un total de 146 tantos, veinte más que el argentino Lionel Messi, que también dijo adiós a la 'albiceleste' el pasado octubre con un balance de 126 dianas en 208 encuentros.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal. Foto: AFP

Publicidad

Completa el podio histórico el gran referente del fútbol de Irán, Ali Daei, con 108 tantos, al que siguen el indio Sunil Chhetri, con 95, el belga Romelu Lukaku, con 94, el polaco Robert Lewandowski, con 92, y el inglés Harry Kane, con 91.

Publicidad

Completan el top diez el malasio Mokhtar Dahari (89), el emiratí Ali Mabkhout (85) y el hispano-húngaro Ferenc Puskas (84), que precede al brasileño Neymar (80).