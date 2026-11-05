Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Cuánto pierde la Selección de Portugal con el retiro de Cristiano Ronaldo?

¿Cuánto pierde la Selección de Portugal con el retiro de Cristiano Ronaldo?

"Portugal no pierde sólo a un jugador extraordinario. Pierde también a uno de los mayores amplificadores internacionales de la marca Portugal", explicó un experto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de nov, 2026
Comparta en:
Cristiano Ronaldo dice adiós a la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo dice adiós a la Selección de Portugal.
Foto: AFP

La salida de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa supone la pérdida de su mayor activo comercial individual y de uno de los principales escaparates internacionales del país, aunque no implica necesariamente una caída significativa de los ingresos federativos, afirmó a EFE el experto en marketing deportivo Daniel Sá.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"La FPF no pierde su producto. Pero pierde probablemente el mayor activo individual que haya estado asociado a ese producto", señaló el director del Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM) de Oporto, en referencia a la Federación Portuguesa de Fútbol.

Publicidad

Últimas noticias

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal.
Gol Caracol

El olimpo del gol queda huérfano: el histórico récord con el que se retira Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, capitán y figura del Al Nassr.
Gol Caracol

Tras el adiós a Portugal, Al-Nassr le recuerda a Cristiano Ronaldo: "Esta es tu casa"

Sá consideró que el peso de la marca Cristiano Ronaldo en la proyección internacional de la selección es "extraordinario y difícilmente replicable por otro jugador portugués a corto plazo".

Publicidad

El especialista recordó que un estudio realizado por el IPAM en 2025 estimó el valor potencial de la marca CR7 en 850 millones de euros, un 325 % más que en 2020, y le otorgó 88 puntos sobre 100 en su índice de reputación deportiva, con la máxima puntuación en ingresos y redes sociales.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal.
Foto: AFP

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Según explicó, Ronaldo ya superaba entonces los mil millones de seguidores acumulados en sus redes, lo que lo convertía en "una plataforma de comunicación global por sí mismo".

Publicidad

"Portugal no pierde sólo a un jugador extraordinario. Pierde también a uno de los mayores amplificadores internacionales de la marca Portugal de las últimas dos décadas", sostuvo.

El efecto comercial, sin embargo, variará según la fuente de ingresos. En los patrocinios, Sá no espera que los contratos actuales se vean afectados estructuralmente solo por esta salida, porque los socios comerciales contratan los derechos de la selección y de la federación, no los derechos individuales del futbolista.

Luis Díaz y Harry Kane.
Gol Caracol

Harry Kane y la noticia que Luis Díaz y todos esperaban dar en Bayern Múnich; "algo que me alegra"

Jaminton Campaz, jugador de Rosario Central y Selección Colombia, con Gisela Gordillo
Colombianos en el exterior

Jaminton Campaz es tema en prensa rosa de Argentina; mujer de 46 años se confesó; "no es mi novio"

Publicidad

La continuidad de Portugal en las grandes competiciones y la presencia de otros jugadores de enorme notoriedad internacional también contribuirán, a su juicio, a sostener su atractivo.

"Habrá impacto, pero sería precipitado afirmar que habrá una caída significativa de los ingresos de la federación sin tener datos que lo demuestren", advirtió.

Publicidad

El experto situó la mayor sensibilidad en la venta de productos y en la demanda internacional, porque la camiseta con el número 7 asociada a Cristiano se convirtió en un activo global cuya capacidad de atracción no puede sustituirse inmediatamente.

En la venta de entradas en Portugal prevé un efecto limitado, dado que el vínculo de los aficionados con la selección trasciende a cualquier jugador. En determinados mercados internacionales, en cambio, la presencia de Ronaldo tenía capacidad propia para generar más demanda y valor comercial.

Publicidad

Para afrontar esta nueva etapa, Sá aconsejó a la federación que evite buscar "al próximo Ronaldo" y construya un relato apoyado en una generación de futbolistas y en valores colectivos como la competitividad, la formación y la ambición.

Una marca de esa dimensión, explicó, es fruto de una combinación prácticamente irrepetible de rendimiento, títulos, longevidad, personalidad y alcance global, construida durante más de dos décadas.

Publicidad

También defendió que el delantero puede seguir contribuyendo a la proyección del país como "un extraordinario embajador informal de Portugal y del fútbol portugués".

"El gran desafío de la federación no es sustituir a Cristiano Ronaldo. Es conseguir que la fuerza extraordinaria de una marca individual se transforme ahora en legado para la marca colectiva", afirmó.

Publicidad

Relacionados

Cristiano Ronaldo

Publicidad

Publicidad

Publicidad