Tras el adiós a Portugal, Al-Nassr le recuerda a Cristiano Ronaldo: "Esta es tu casa"

"Aún queda historia por escribir juntos en tu casa, Al Nassr", aseguró el club saudí en el que milita el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, que anunció este jueves su retiro de la selección de su país.

"No es sólo un capítulo: es historia que has forjado. Eres un icono para todo el mundo, no sólo para Portugal. Portugal está en tu corazón, y tú estás en los corazones del mundo. Una página se ha pasado, pero aún queda historia por escribir juntos en tu casa", señaló la entidad asiática, a la que se incorporó en 2022.

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Acá más detalles del anuncio de Cristiano Ronaldo

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La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retirada como jugador internacional, después de 23 años de trayectoria con el combinado luso y una polémica reciente con su entrenador Jorge Jesus, que le costó una sanción.



"No fue una decisión fácil", dijo el astro de 41 años en un mensaje en Instagram dirigido "a los portugueses", donde anunció que llegó el momento de entregar "para el futuro" la camiseta con la que ganó la Eurocopa de 2016.

Cristiano Ronaldo dice adiós a la Selección de Portugal. Foto: AFP

"Hoy mi viaje con la selección nacional llega a su fin", añadió en un vídeo Ronaldo, que se retira con 234 internacionalidades y 146 goles con la camiseta portuguesa desde 2003.

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Su retirada queda empañada por el escándalo con Jorge Jesus el 27 de septiembre en Oslo: el DT lo dejó en el banquillo y sin minutos en el partido de la Nations League contra Noruega, a pesar de haber calentado en banda más de media hora.

Antes del siguiente encuentro ante Dinamarca, informó que Ronaldo no sería titular y el jugador abandonó la concentración.

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Tras disculparse días después, 'CR7' recibió una sanción simbólica de 30 días de suspensión y una multa de 255 euros (286 dólares).

En su último gran torneo, el Mundial organizado en el verano de 2026 en Norteamérica, el jugador nacido en la isla de Madeira se convirtió en el primero de la historia en marcar en seis Copas del Mundo, pero la competición concluyó con una actuación discreta, con la eliminación de Portugal en octavos de final ante España (1-0), la futura campeona.