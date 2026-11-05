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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo, con un anuncio que impacta a la Selección de Portugal; "no fue fácil"

Cristiano Ronaldo, con un anuncio que impacta a la Selección de Portugal; "no fue fácil"

Cristiano Ronaldo puso fin este jueves a todas las especulaciones con respecto al tema de la Selección de Portugal, en la que armó una gran polémica en la última fecha FIFA.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de nov, 2026
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Cristiano Ronaldo, capitán y figura de la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo, capitán y figura de la Selección de Portugal.
Foto: AFP

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retirada como jugador internacional, después de 23 años de trayectoria con el combinado y una polémica reciente con su entrenador Jorge Jesus, que le costó una sanción.

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"No fue una decisión fácil", dijo el astro de 41 años en un mensaje en Instagram dirigido "a los portugueses", donde anunció que llegó el momento de entregar "para el futuro" la camiseta con la que ganó la Eurocopa de 2016.

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"Hoy mi viaje con la selección nacional llega a su fin", añadió en un vídeo Ronaldo, que se retira con 234 internacionalidades y 146 goles con la camiseta portuguesa desde 2003.

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Su retirada queda empañada por el escándalo con Jorge Jesus el 27 de septiembre en Oslo: el DT lo dejó en el banquillo y sin minutos en el partido de la Nations League contra Noruega, a pesar de haber calentado en banda más de media hora.

Antes del siguiente encuentro ante Dinamarca, informó que Ronaldo no sería titular y el jugador abandonó la concentración.

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Tras disculparse días después, CR7 recibió una sanción simbólica de 30 días de suspensión y una multa de 255 euros (286 dólares).

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"Llegó el día de devolver a todos la camiseta nº 7 de nuestra selección. Pongo fin a un camino que empezó en agosto de 2003 y que cambió mi vida para siempre", declaró el icono mundial en este vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

En su último gran torneo, el Mundial organizado en el verano de 2026 en Norteamérica, el jugador nacido en la isla de Madeira se convirtió en el primero de la historia en marcar en seis Copas del Mundo, pero la competición concluyó con una actuación discreta, con la eliminación de Portugal en octavos de final ante España (1-0), la futura campeona.

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La decisión del actual futbolista del Al Nassr, de Arabia Saudita, llega en el justo momento en el que se estaban tejiendo versiones extraoficiales de cara a las próximas fechas FIFA, de este mes de noviembre.

La noticia hecha oficial por el astro portugués ya ha ocupado las primeras páginas de los diferentes medios del mundo y genera repercusión internacional, además de ser centro de conversación en las redes sociales por parte de los aficionados.

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Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección Portugal, abandonó la concentración en la Liga de Naciones
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