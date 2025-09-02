El Sofascore Player of the Season Award Show debutó en CBS; reconocimiento para los mejores

Este verano, en la ciudad de Zadar, leyendas del deporte y reconocidos presentadores se reunieron para la primera edición del Sofascore Player of the Season Award Show, grabada durante el Sunset Sports Festival. Ahora, el show ha llegado a millones de personas tras su estreno en CBS, combinando historias de fútbol con premios respaldados por datos objetivos.

La ceremonia celebró a los mejores jugadores no solo de la Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1, sino también de algunas de las naciones futboleras más apasionadas del mundo, incluyendo las principales ligas de Latinoamérica. Destacados futbolistas latinoamericanos estuvieron entre los reconocidos, todos elegidos a través de las calificaciones de rendimiento objetivas de Sofascore. Sin votos, sin concursos de popularidad.

Mohamed Salah lideró la Premier League con una calificación de 7.78, Raphinha fue el mejor de LaLiga con 7.80, Mattia Zaccagni se llevó el premio en la Serie A con 7.34, Joshua Kimmich fue el jugador mejor calificado de la Bundesliga con 7.91, Achraf Hakimi brilló en la Ligue 1 con 7.76.

Además, los premios reconocieron al mejor jugador de la UEFA Champions League, de las principales ligas de fútbol femenino y a muchas otras figuras destacadas del fútbol mundial.

Puedes ver el programa completo en ESTE ENLACE (Link del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Taw5RvTwf0s) .

Condujeron el evento Kate Scott y Peter Schmeichel, bajo la dirección del ganador del Emmy Pete Radovich. El show incluyó opiniones exclusivas de grandes del fútbol y analistas como Jamie Carragher, Micah Richards y Alessandro Del Piero. También se presentó la sección Inside the Numbers, liderada por Nico Cantor, cuya raíz argentina aportó un toque local para los fanáticos sudamericanos, y un segmento especial a cargo de Isabela Pagliari, periodista brasileña que brindó su visión única del fútbol europeo y sudamericano.

Raphinha, no solo mejor jugador de LaLiga sino también de la Champions League, expresó su orgullo por ser reconocido a través de las métricas de Sofascore. Además, Luka Modrić hizo historia al recibir el primer Founders’ Legend Award de la marca. Entre los asistentes también se encontraban grandes figuras como Dimitar Berbatov, Stipe Miočić y Šime Vrsaljko, sumando prestigio al evento.

La celebración del Player of the Season fue más allá de la transmisión televisiva, con enormes carteles en ciudades como Barcelona, Londres, Liverpool, Múnich, Roma, Frankfurt, Lyon, Metz y más, mostrando a los ganadores. Desde Raphinha y Alexia Putellas en Barcelona, Mohamed Salah en Liverpool, hasta Joshua Kimmich en Múnich, los fanáticos pudieron ver a los mejores de la temporada en las calles de sus propias ciudades.

El Sofascore Player of the Season Award se basa en datos objetivos, no en votos del público. Cada gol, pase, quite o error suma para una calificación que refleja lo que realmente sucedió en el campo. Por eso, para jugadores y aficionados en toda Sudamérica y el mundo, el trofeo de Sofascore es el único premio que realmente cuenta.