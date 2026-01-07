Neyser Villarreal puso a hablar a Tite, su DT en Cruzeiro; lo tiene entre ceja y ceja al colombiano

Neyser Villarreal está trabajando a tope en la pretemporada del Cruzeiro para poder ganarse la confianza de su técnico, el reconocido y experimentado Tite, quien de hecho ya nombró un par de veces en las últimas horas al joven futbolista colombiano, a quien tiene en la mira y podría darle rodaje de a poco durante la extensa temporada que tienen los clubes brasileños, entre torneos estaduales, el campeonato oficial y la participación a nivel internacional.

Por eso, el habilidoso jugador nariñense, exMillonarios, se ha mostrado comprometido en los entrenamientos y eso es algo que le valora su entrenador, quien decidió hacer un pequeño balance de lo que piensa de él, en especial porque es una apuesta, pero también un refuerzo para este 2026.



Tite habló de Neyser Villarreal en el Cruzeiro

El DT del equipo de Belo Horizonte atendió a la prensa e inicialmente cuando le preguntaron por la salida de 'Gabigol' hacia el Santos FC, decidió desearle lo mejor al delantero, pero enfocarse en las nuevas caras que tiene en la nómina, como la del colombiano. "Mirando hacia adelante. Ahora quiero pensar en las posibilidades de utilizar a Neyser y a Chico, que está llegando. Le deseo éxito en su trabajo, que pueda regresar y brindarle al Cruzeiro, cuando llegue el momento, la mejor situación posible", declaró el timonel.

Luego, en un breve repaso de lo que piensa sobre Neyser Villarreal lo catalogó como "una promesa en búsqueda de talento, pero con potencial a corto, mediano y largo plazo, tanto en el campo como en términos financieros", ya que a pesar de que llegó libre tras rescindir contrato con Millonarios, tuvieron que negociar directamente con él y su representante, por lo que ofertas en caso de empezar a destacarse, no tardarían.

Néyser Villarreal con el Cruzeiro de Brasil - Foto: Cruzeiro Oficial

Y es que el nacido en Tumaco, Nariño, fue el goleador del Sudamericano Sub-20 2024 con ocho goles, quedándose con la bota de oro. Por su parte, en el Mundial de la categoría consiguió cinco anotaciones, las mismas que Benjamin Cremaschi y Lucas Michal, por lo que con la camiseta de la 'tricolor' es donde más ha mostrado su calidad y talento. A nivel de clubes no anotó nunca con la indumentaria de los 'embajadores', de donde terminó saliendo mal por incumplimientos en el regreso a entrenamientos luego de sus participación con el combinado patrio, y en especial por no dejarle dinero al equipo que lo ayudó en su formación y a debutar a nivel profesional.