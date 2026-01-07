Un colombiano tiene loco a Marcelo Gallardo en River Plate; así va el tema del fichaje y el dinero

River Plate necesita reforzarse en varias posiciones para volver a pelear títulos a nivel local en Argentina, pero también en torneos internacionales. Pero una de las urgencias del técnico Marcelo Gallardo es la de la defensa, donde apareció desde hace varios días un nombre de un futbolista colombiano que habría pedido el propio entrenador: Jhohan Romaña.

El zaguero, de 27 años, actualmente juega en San Lorenzo, fue uno de los más destacados en 2025 en su posición en el balompié del cono sur y por eso llamó la atención del timonel de la 'banda cruzada', quien además siempre ha confiado en el talento de nuestro país.



River Plate y la negociación por Jhohan Romaña

Cada día trae diferentes informaciones sobre las charlas entre las partes, pero San Lorenzo se ha mostrado fuerte a la hora de las conversaciones con los 'millonarios'. A pesar de eso, hay esperanza en las horas de la noche de este miércoles, porque el compromiso de River daría garantías para que se diera la operación.

El medio 'TyC Sports' fue el encargado de detallar que "el Millonario envió una oferta de 2,6 millones de dólares por la mitad del pase del defensor, algo que en el Ciclón no ven con buenos ojos porque el deseo es vender un porcentaje más: pretende unos cinco millones por el 80%", pero en medio del tenso trato se mencionó que desde las huestes de la 'banda cruzada' "están dispuesto a comprometerse en comprar la otra mitad del pase en tres millones de la moneda estadounidense y lo debería hacer en el plazo de un año".

Jhohan Romaña en San Lorenzo AFP

Aquella multa que pondría River Plate sería de "un millón de dólares" si desde el club no efectúan dentro de doce meses la totalidad de la compra de Jhohan Romaña, el pedido de Marcelo Gallardo para volver a darle seguridad y fortaleza a su defensa.



En caso de que estas negociaciones lleguen a buen puerto, el equipo 'millonario' contaría con tres futbolistas en su nómina, ya que actualmente están los mediocampistas Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero, aunque 'Juanfer' ya tenga un rótulo de de ídolo, ya que vive su tercera etapa, y fue clave en la final de la Copa Libertadores contra Boca Juniors, con un golazo recordado cuando todo estaba igualada.