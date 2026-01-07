Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Carlos Osorio ya habló de su promesa para su nuevo equipo a nivel internacional; “dominar”

Juan Carlos Osorio ya habló de su promesa para su nuevo equipo a nivel internacional; “dominar”

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio ya trabaja en Brasil y tendrá un reto importante en el campeonato de ese país, en la búsqueda de destacar en el exterior nuevamente.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de ene, 2026
Comparta en:
Juan Carlos Osorio, entrenador colombiano
Juan Carlos Osorio en entrenamiento del Remo FC - Foto:
Remo FC

Publicidad

Publicidad

Publicidad