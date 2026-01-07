Juan Carlos Osorio ya habló de su promesa para su nuevo equipo a nivel internacional; “dominar”

Juan Carlos Osorio está en su tercera etapa en el Brasileirao luego de sus pasos por Sao Paulo y Athletico Paranaense. El modesto Remo FC es el elenco que ahora dirige, que está recién ascendido y buscará dar la pelea por permanecer y conseguir cupos a torneos internacionales.

En medio de esos objetivos que le ponen al estratega colombiano, comenzaron los trabajos de pretemporada al mando suyo y allí dejó algunas impresiones que la prensa detalló en las últimas horas, no solo por su método de trabajo, sino también por sus declaraciones.



Juan Carlos Osorio comenzó en su nuevo equipo en Brasil

En declaraciones recogidas por ‘Globo Esporte’, el técnico colombiano comenzó diciendo que “estoy muy contento de empezar a trabajar aquí en el Clube do Remo”, pero de inmediato se refirió a la “promesa” que tiene, basándose en “nuestra idea que es tener un equipo fuerte, una plantilla fuerte y un club fuerte”.

De hecho, a pesar de ser un club modesto y recién ascendido, Juan Carlos Osorio, fiel a su estilo, detalló que “intentaremos dominar a nuestros rivales siempre que sea posible, y cuando no podamos, al menos controlarlos”.

Hace algunos días desde la dirigencia del Remo mencionaron que el objetivo principal es no descender nuevamente, mantenerse en el Brasileirao, pero piensan en grande en las huestes del club y señalaron que no estaría mal entrar a Copa Sudamericana.



Atividades desta terça-feira (06) do Rei da Amazônia! 🦁



“De esta manera, creo que los objetivos serán alcanzables y medibles, y sin duda haremos que ustedes, la afición del Remo, la parte más importante del club, se sientan orgullosos de nuestro equipo en las competiciones”, cerró diciendo Juan Carlos Osorio.

Sobre las primeras impresiones de la pretemporada, en el citado medio brasileño detallaron que “durante los dos primeros días de la pretemporada, el equipo se sometió a evaluaciones médicas y conversó con el cuerpo técnico, quien detalló los pasos de la metodología de trabajo”.

Y para terminar, sobre la confección de la nómina del Remo FC, están “cn 20 jugadores restantes del ascenso de la Serie B a la Serie A, el club sigue buscando en el mercado para reforzar el equipo de cara a las competiciones de este año, especialmente el Brasileirão, en el que el Leão Paraense no compite desde hace 32 años”.