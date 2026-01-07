Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Hora y TV de Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO, partido de semifinales Supercopa de España

Hora y TV de Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO, partido de semifinales Supercopa de España

Este jueves se conocerá al segundo finalista de la Supercopa de España, luego de la victoria del Barcelona sobre el Athletic. Real Madrid y Atlético de Madrid quieren seguir buscando el título.

Por: AFP
Actualizado: 7 de ene, 2026
Comparta en:
Real Madrid vs Atlético de Madrid
Real Madrid vs Atlético de Madrid - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad