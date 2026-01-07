Hora y TV de Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO, partido de semifinales Supercopa de España

El Real Madrid, que viajó sin el delantero Kylian Mbappé por un esguince de rodilla, y el Atlético de Madrid, que llega tras empatar a uno ante la Real Sociedad el domingo en Anoeta, se enfrentan este jueves en la semifinal de la Supercopa de España.

Para olvidarse de su estrella, que se despidió del 2025 compartiendo el récord de goles en un año natural con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca, el entrenador Xabi Alonso se encomendará a Gonzalo García. El canterano de 21 años ofreció el domingo un recital tras lograr un triplete contra el Betis (5-1) en el Bernabéu ante la atenta mirada de Mbappé en el palco.



Hora y TV de Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO

Fecha: jueves 8 de enero de 2026

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: King Abdullah Sports City (Arabia Saudita)

Transmisión: Win Sports +

Alonso, cuestionado a finales del pasado año tras una mala racha de resultados, incluyó en la expedición a Dean Huijsen, que se perdió el duelo ante los béticos, y Dani Carvajal, quien podría volver tras dos meses y medio de baja.

Cabizbajo llega al encuentro el Atlético, que se encuentra a once puntos del Barça en LaLiga tras tropezar frente a la Real Sociedad y sin los lesionados Clement Lenglet y Nico González, aunque estará Pablo Barrios, que sufrió una dolencia muscular el domingo.



Atlético y Real Madrid se enfrentaron en un nuevo derbi de la Liga de España. AFP

Publicidad

Los hombres de Diego Simeone buscarán dar un giro a la temporada con un triunfo en el torneo, después de dejarse ocho puntos en los últimos cinco encuentros en la liga.



Barcelona espera por su rival en final de Supercopa de España

Liderado por el brasileño Raphinha, autor de un doblete, el FC Barcelona humilló al Athletic Club (5-0) en semifinales de la Supercopa de España en Arabia Saudita, y defenderá su título el domingo ante el Real Madrid o el Atlético.

El Barça ni siquiera tuvo que forzar la máquina para aplastar a un conjunto vasco que es una sombra del de anteriores temporadas.

Publicidad

Los hombres de Hansi Flick, que iniciaron la consecución de su triplete (Liga, Copa del Rey, Supercopa de España) la temporada pasada conquistando este trofeo, tratarán de levantarlo por 16ª ocasión.

El Barça dejó el choque sentenciado antes del descanso. Ferran Torres (22) adelantó a los culés. Fermín López (30) amplió la distancia. Luego, el sueco Roony Bardghji (34) marcó tras regatear a Adama Boiro y Unai Simón erró en su intento de detener el esférico.