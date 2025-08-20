A Luis Díaz le sacan el jugo en Bayern Múnich; lo exprimen en la cancha y también en redes sociales

Todo está listo para el debut oficial de Luis Díaz en la Bundesliga con la camiseta del Bayern Múnich. El extremo guajiro llega con la motivación de haber conquistado su primer título con el conjunto bávaro, en la reciente Supercopa alemana frente al Stuttgart, donde además se hizo presente en el marcador con un gol que generó elogios de la prensa local.

El próximo reto será este viernes 22 de agosto, cuando el vigente campeón alemán reciba al RB Leipzig en el Allianz Arena, a partir de la 1:30 p. m. (hora colombiana), en el inicio de una nueva temporada de Bundesliga. Sin embargo, antes de centrarse en lo deportivo, el colombiano volvió a ser protagonista, esta vez en una faceta más distendida, durante una jornada organizada por el club con motivo de una de las tradiciones culturales más importantes de Alemania.

Luis Díaz, la sensación en Bayern Múnich

A Luis Díaz le pusieron los tradicionales pantalones de cuero. Foto: FC Bayern.

En el marco de la promoción del Oktoberfest, el festival de la cerveza más reconocido del mundo, el Bayern Múnich compartió en sus redes sociales varias fotografías y videos conmemorativos en los que los jugadores del plantel participaron vestidos con la indumentaria bávara tradicional. Entre ellos, uno de los que más llamó la atención fue Luis Díaz, quien no solo posó para la campaña de una marca cervecera, sino que además protagonizó un curioso momento con un acordeón.

En el video publicado por el club, se ve al exjugador de Junior de Barranquilla intentando tocar el instrumento musical. Aunque no logró sacar una melodía clara, el guajiro se tomó la situación con humor. “Imposible”, dijo entre risas, reconociendo que su mejor talento lo demuestra en el campo de juego y no precisamente en la música.

¿Qué es el Oktoberfest?

El Oktoberfest es el festival de cerveza más famoso del mundo y uno de los eventos culturales más emblemáticos de Alemania. Cada año, en la ciudad de Múnich, Baviera, millones de visitantes disfrutan no solo de la cerveza, sino también de la gastronomía típica, la música tradicional y los trajes bávaros, como el dirndl para las mujeres y el lederhosen para los hombres.

La celebración tiene su origen en 1810, cuando se organizó una gran fiesta popular para conmemorar el matrimonio entre el príncipe heredero Luis I de Baviera y la princesa Teresa de Sajonia-Hildburghausen. Desde entonces, la tradición se ha mantenido durante más de dos siglos, convirtiéndose en un símbolo de identidad alemana.

Aunque su nombre sugiere octubre, el festival comienza a finales de septiembre y se extiende hasta los primeros días de octubre, con una duración aproximada de 16 a 18 días.