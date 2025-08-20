Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / River Plate vs. Libertad, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa Libertadores

River Plate vs. Libertad, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa Libertadores

Este jueves se medirán River Plate y Libertad, en el estadio Monumental, por el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores. En la ida no hubo goles, por lo que este encuentro definirá todo.

Libertad y River Plate en el partido de ida de los octavos de final
Libertad y River Plate en el partido de ida de los octavos de final
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 20, 2025 10:24 a. m.