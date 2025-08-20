River Plate vs. Libertad, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa Libertadores

El argentino River Plate recibe este jueves a Libertad de Paraguay, tras el 0-0 del partido de ida en Asunción por los octavos de final de la Copa Libertadores, y en un duelo decisivo para las aspiraciones del 'Millonario' en el plano internacional. El partido tendrá lugar este jueves a las 7:30 p.m. (hora de Colombia) en el estadio Más Monumental, en el que se espera un aforo colmado y gran ambiente por la relevancia del encuentro.

El jueves pasado, en el estadio La Huerta de Asunción, Libertad no logró romper el 0-0 ante River y la serie quedó abierta de cara a la vuelta. Libertad jugó mejor en el primer tiempo, generó las mejores opciones de anotar y convirtió en figura al portero de River, Franco Armani, mientras que el resto del conjunto argentino tuvo una actuación deslucida. Fue el colombiano Kevin Castaño quien rompió con la monotonía de River, que no podía profundizar las jugadas, con un tiro a distancia, mientras que en la segunda mitad el conjunto argentino mostró una versión mejorada tras el ingreso de Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi e Ignacio Fernández.

River llegó a los octavos de final de la máxima competencia continental tras clasificarse invicto en el Grupo B, con tres victorias, tres empates y doce puntos, seguido por Universitario, de Perú. Por su parte, Libertad alcanzó el segundo puesto del Grupo D por detrás de San Pablo de Brasil, tras sumar nueve puntos, producto de dos triunfos, tres empates y una derrota.

El 'Millonario' es líder de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina: en su partido de la quinta fecha, disputado el último domingo, superó como local 4-2 a Godoy Cruz, con dobletes de Luciano Galoppo y Sebastián Driussi. El conjunto paraguayo no atraviesa su mejor momento en el Torneo Clausura de la Primera División, en la que marcha sexto con ocho fechas disputadas (tres triunfos, tres empates, dos derrotas) y suma 12 puntos, a los que llegó el último domingo tras empatar en cero con Olimpia en condición de visitante.

River Plate, en su victoria frente a Godoy Cruz AFP

El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final a quien se imponga en la serie entre Universitario, de Perú, y Palmeiras, de Brasil, que chocarán este jueves en Sao Paulo tras el triunfo por 0-4 del 'Verdao' en el duelo de ida.

Alineaciones probables:

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández o Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Libertad: Martín Silva, Iván Rodrigo, Robert Rojas, Néstor Giménez, Diego Viera, Álvaro Campuzano, Lorenzo Melgarejo, Gustavo Aguilar, Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria. DT: Sergio Aquino.

Árbitro: Andrés Matonte (URU).

Hora y dónde ver River Plate vs. Libertad, por la Copa Libertadores