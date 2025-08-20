Publicidad

Figura de América de Cali dio la cara: "Este club no merece que lo representemos así"

Luego de la eliminación en Copa Sudamericana, tras perder la serie con Fluminense, una de las estrellas de América de Cali se dejó ver muy afectado y le envió un mensaje a la afición.