Figura de América de Cali dio la cara: "Este club no merece que lo representemos así"

América de Cali se despidió de la Copa Sudamericana luego de caer 4-1 en la serie con Fluminense. Los dirigidos por Diego Gabriel Raimondi dieron mucha ventaja en la ida en el Pascual Guerrero y en el Maracaná el 'tri' sentenció todo a su favor para clasificar a cuartos de final. En medio del golpe por la eliminación, una de las figuras del 'escarlata' dio la cara y le dedicó unas palabras a los hinchas.

Se trata del arquero Jorge Soto, que no pudo defender a cabalidad su arco, en parte por los graves errores defensivos de sus compañeros. “Dimos una ventaja que no pudimos recuperar en el partido en Cali. Fuimos superiores en el juego, lastimosamente no fue así en el resultado. Y en la vuelta Fluminense nos superó, por eso no avanzamos de fase”, dijo de entrada el golero.

América vs Fluminense en Copa Sudamericana - Foto: AFP

A Soto le preguntaron por lo rescatable en esta serie, sin embargo, fue muy sincero. “No es momento de resaltar cosas positivas, estamos muy golpeados. Nuestra hinchada está triste y con bronca, por lo que no tiene sentido resaltar las cosas buenas que hicimos. Le pedimos disculpas a nuestra gente que viajó masivamente, nos demostró su apoyo incondicional y lastimosamente no pudimos darle la alegría”, sentenció.

El experimentado guardameta agregó que América es un club grande y debe estar para cosas importantes. “Estamos dolidos y tristes con nosotros, nuestras familias y la hinchada. Estamos apenados con esta institución porque no merece que la representemos como lo hicimos aquí, pero esto es cada tres días y el domingo tenemos una revancha que esperamos que sea linda para nosotros”, añadió.

Por último, Soto habló de las anotaciones que le propinó el 'Flu'. “A los arqueros no nos dicen ‘cubra su palo’; tenemos que cubrir todo el arco porque si entra por el segundo palo también es gol. En el primero, (Cristian) Tovar está cubriendo ese palo, le pasa entre las piernas y no alcanzo a llegar, y el segundo fue a quemarropa y no alcancé a reaccionar”, concluyó.