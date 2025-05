¿En qué equipo va a jugar Cristiano Ronaldo, que suena en Arabia, Sudamérica y hasta Marruecos?

A diariose viene hablando de Cristiano Ronaldo, quien desde el lunes pasado dejó en incógnita qué va a pasar con su futuro después de haber terminado la temporada con Al Nassr, con el que a la par se encuentra pendiente de renovar su contrato que expira en el mes de junio.

De entrada, se ha manifestado que Al Nassr estaría dispuesto a poner más dinero sobre la mesa y otras prevendas para obtener el sí del exjugador del Real Madrid y Manchester United, que también ha trascendido que se encuentra molesto por no haber ganado títulos, ni obtenido la clasificación a la Champions de Asia.

Y es que se han mencionado posibilidades para el astro portugués, mucho más cuando se avecina el Mundial de Clubes 2025 de Estados Unidos, que comenzará desde el 14 de junio próximo. Incluso, hasta el propio Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dio pistas de que CR7 podría estar presente en tal evento, en un auténtico gancho para atraer espectadores en los estadios.

'CR7' ahora sería uno de los patrones de su club. Foto: AL Nassr.

En las últimas horas, páginas especializadas en fútbol árabe volvieron a manifestar que Al Hilal, que se enfrentará en dicho Mundial con Real Madrid, Salzburg y Pachuca, sigue con interés de tocar a la puerta del '7' de la Selección de Portugal.

Pero eso no es todo. En países como Brasil y Argentina han aparecido interrogantes para integrantes de clubes como Flamengo y River Plate sobre posibilidades de fichar a Cristiano. En ninguno de los dos casos se obtuvieron respuestas positivas.

Marcelo 'Muñeco' Gallardo, DT de los 'millonarios', aseguró a los periodistas que "no habla nunca de nombres en concreto". Mientras que José Boto, directivo del 'Fla', apuntó que "no vemos con buenos ojos la llegada de un jugador, sea Cristiano (Ronaldo) o cualquier otro, sólo para jugar el Mundial. No creemos que esto".

Otro club como Wydad Casablanca, de Marruecos, también estaría interesado en lograr el fichaje del nacido en Madeira. Esto trascendió hace días, pero al parecer no avanzó.

Mientras tanto en España se presentó una particular declaración de Martín Presa, presidente de Rayo Vallecano, quien le dijo a 'Marca' que "si se pone a tiro, me voy a Arabia y lo traigo en brazos". Esto más en tono jocoso y con sarcasmo, como quiera que es claro que el club de las afueras de Madrid no se encontraría en capacidad de cumplir los devengos y exigencias de CR7.

Ahora, habrá que esperar qué sucede con el paso de los días y la decisión final que tomará Cristiano Ronaldo, un hombre del que se habla todos los días.