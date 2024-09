¡Póngase al día con la Liga BetPlay 2024-II: estos son los partidos aplazados por Dimayor

La Liga BetPlay viene dejando goles, polémicas y emociones por montones. Sin embargo, esta edición, la 2024-II, está siendo algo complicada de entender, sobretodo por la gran cantidad de partidos aplazados que siguen sin reprogramarse.

La principal razón por la que varios de estos partidos no se jugaron, fue por la utilización de varios de los estadios más importantes del país para el desarrollo del Mundial femenino Sub-20, cita que tuvo como sede el estadio Nemesio Camacho El Campín y el estadio Metropolitano de Techo, ambos de Bogotá, el Atanasio Girardot, de Medellín y el Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali.

Por lo tanto, en Gol Caracol hicimos una recopilación de los partidos que la Dimayor sigue sin reprogramar para que lo tenga en cuenta y no se pierda ni un solo partido de su equipo, hasta ponerse al día con la fecha 11.

Partidos aplazados de lo que va de Liga BetPlay 2024-II

Fecha 5

América de Cali vs. Millonarios | Independiente Santa Fe vs Independiente Medellín



Fecha 6

Envigado vs Deportivo Pasto



Fecha 7

Atlético Nacional vs Deportivo Cali | Independiente Santa Fe vs Deportivo Pereira



Fecha 8

La Equidad vs América de Cali | Envigado vs Águilas Doradas | Independiente Medellín vs Alianza FC



Fecha 9

Águilas Doradas vs Bucaramanga | Junior de Barranquilla vs Deportivo Pereira | Independiente Santa Fe vs Boyacá Chicó

Partidos aplazados ya reprogramados por la Dimayor para la Liga BetPlay 2024-II

Fecha 10

Independiente Santa Fe vs Alianza FC: Jueves 26 de septiembre | 6:30 p.m. | Estadio Nemesio Camacho El Campín

Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla: Jueves 26 de septiembre | 8:30 p.m. | Estadio Atanasio Girardot

¿Cómo va la Liga BetPlay 2024-II?

Dayro Moreno celebra con el Once Caldas Foto: Colprensa

Actualmente, el líder del escalafón es Once Caldas con un total de 23 puntos , teniendo un muy buen juego de la mano de dos principales personajes: Hernán Daría el 'Arriero' Herrera y Dayro Moreno, quienes han hecho que el 'Blanco blanco' se posicione en lo más alto de la tabla de posiciones.

Seguido del equipo de Manizales está América de Cali, equipo con 19 puntos, pero algunos partidos pendientes, por lo que, en caso de ganarlos, podría posicionarse como líder en solitario del torneo.

En la quinta posición aparece Atlético Nacional, con 16 puntos y un rendimiento algo irregular, debido a lo que tuvo que vivir a mitad de temporada con el cambio de entrenador a Efraín Juárez. Ahora, el mexicano parece haberle encontrado el ritmo a la situación y ya hila dos victorias consecutivas.

Falcao celebra su primer gol con Millonarios - Foto: Millonarios Oficial

Millonarios va inmediatamente después de los 'verdolagas' en la tabla, con 14 puntos y con algunos altibajos en su rendimiento, además de la lesión de Falcoa García, quien no ha podido encontrarle el ritmo al fútbol colombiano.

Santa Fe, con cuatro partidos menos, sigue entre los ocho y podría posicionarse como líder, en caso de ganar todos sus juegos.

Medellín vs. Junior. Medellín - Junior.

Junior y Medellín siguen con irregulares andares en la Liga BetPlay y aunque ya cambiaron de técnico, aún siguen encontrando la idea de juego que quieren mostrar para este semestre.

Por otro lado, el Deportivo Cali se encuentra en una complicada crisis con el tema de la permanencia. Con seis derrotas, un empate y solo dos victorias, se ubica en la casilla 17 de la tabla y se encuentra luchando el descenso junto con Envigado, Patriotas y Jaguares.