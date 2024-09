¿Quién es el futbolista Rolan de la Cruz, acusado de narcotráfico y que será extraditado?

Este miércoles 18 de septiembre, Rolan de la Cruz recibió la noticia, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de que será extraditado a los Estados Unidos para pagar su pena por delitos asociados al narcotráfico.

Es por eso que, en Gol Caracol, les contamos quién es el reconocido exfutbolista colombiano, quien se suma a lista de jugadores con ‘oscuro’ prontuario con la justicia.

Cabe destacar que Rolan de la Cruz fue un mediocampista, con paso por varios equipos importantes del balompié de nuestro país, tales como Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Deportivo Pasto y CEIF Fortaleza.

¿Quién fue Rolan de la Cruz?

Publicidad

Rolan nació el 3 de octubre de 1984, en Tumaco, Colombia. Con ascendencia africana, es importante recalcar que el exfutbolista obtuvo la nacionalidad en Guinea Ecuatorial, para poder jugar con dicho país, frente a la compleja competencia en Selección Colombia.

Su historia en el fútbol profesional inició en las divisiones inferiores del Deportivo Cali, mismas en las que dio el salto al primer equipo, por allá en el año 2004.

Publicidad

Tras varias temporadas vistiendo los colores del cuadro ‘azucarero’, el jugador cambió de frente y fue a jugar al Deportivo Pasto en 2007, donde logró figurar de gran manera, a tal punto de llamar la atención de uno de los equipos más grandes, históricos e importantes de nuestro país. También le prestó sus servicios aSanta Fe , en 2008

Rolan de la Cruz en duelo contra Costa de Marfil. Foto: AFP.

Lamentablemente Rolan de la Cruz no pudo consolidarse y terminó saliendo solo seis meses después al Internacional Palmira, que en ese momento era conocido como el Cortuluá.

En 2009, el mediocampista regresó a donde todo inició: el Deportivo Cali, pero tampoco pudo ganarse un espacio importante dentro de la plantilla, por lo que cambió de aires, saliendo al fútbol exterior; más específicamente al Árabe Unido de Panamá.

De regreso al fútbol colombiano, Rolan vistió los colores de CEIF Fortaleza. No obstante, su ciclo no cerró de la mejor manera y para 2013, fichó por The Panters, en Guinea Ecuatorial. Justamente aquel año terminó su carrera profesional, luego de contraer la malaria y sobrevivir.

Publicidad

No obstante, sus malas decisiones a nivel personal, después del retiro, terminaron afectando su vida, al punto de ser ahora aprobada su extradición a los Estados Unidos, para pagar su condena por narcotráfico.

Cabe destacar, que en 2013 Rolan de la Cruz había sido capturado, en Tumaco, Nariño, por la Dirección Especializada Contra el Narcotráfico de la Fiscalía, la DEA y la Fuerza de Tarea Conjunta.