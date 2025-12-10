Erling Haaland no falló: vea acá su gol al Real Madrid por la Champions League

Erling Haaland dijo presente en el marcador este miércoles en el vibrante duelo entre Real Madrid y el Manchester City por la Champions League. El delantero noruego fue el encargado de poner en ventaja a los 'ciudadanos' en el Santiago Bernabéu.

Así las cosas, el tanto del popular 'Androide' llegó desde el punto blanco del penalti, al minuto 43. Haaland definió cruzado ante la mirada de Thibaut Courtois, quien se tiró al palo derecho. El 1-2 parcial se subió en el tablero para el Manchester City.

Vea acá el gol de Erling Haaland HOY en Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League: