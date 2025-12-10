Noche mágica para Richard Ríos en la Champions League: gol y asistencia en Benfica 2-0 Nápoles

Noche mágica para Richard Ríos en la Champions League. El volante antioqueño hizo gol y se reportó con asistencia en el triunfo 2-0 del Benfica sobre Nápoles, en cumplimiento de la sexta jornada de la fase de liguilla. Una victoria fundamental para los dirigidos por José Mourinho.

El número '20' de las 'águilas' marcó al minuto 20 del encuentro en el Estadio da Luz, al aprovechar un mal rechazo de la zaga napolitana y así decretar el 1-0 en el tablero para la euforia de los hinchas del Benfica en las gradas. Mientras que su pasegol se presentó al 49, al dejarle 'servido' el balón a Leandro Barreiro.

Richard Ríos celebra su gol con Benfica en la Champions League. AFP

