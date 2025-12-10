Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Noche mágica para Richard Ríos en la Champions League: gol y asistencia en Benfica 2-0 Nápoles

Noche mágica para Richard Ríos en la Champions League: gol y asistencia en Benfica 2-0 Nápoles

Richard Ríos tuvo una gran actuación con Benfica este miércoles en la Champions League, siendo importante en la parte ofensiva. El antioqueño brilló en el Estadio da Luz.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de dic, 2025
Richard Ríos marcó gol y dio asistencia en triunfo del Benfica contra Nápoles en la Champions League.
