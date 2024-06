Escándalo con jugadores de Argentina y campeones del Mundial Qatar: ¿qué hicieron?

La Selección de Argentina es la actual campeona del mundo y también de la Copa América, pero antes de que comience un nuevo certamen de la Conmebol en tierras norteamericanas, se conoció una noticia de última hora y que tiene como implicados a tres futbolistas que han pasado por la 'albiceleste' y que incluso levantaron el trofeo de la Copa del Mundo, en Qatar 2022.

Así fue como Javier Hernández Bonnet, director de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dio a conocer en medio del programa una denuncia bastante grave sobre un presunto caso de agresión en contra de una mujer, habría ocurrido en una fiesta en Puerto Madero. Incluso sostuvo que el mismo ya está siendo investigado por la justicia de aquel país y que la supuesta víctima no querría llegar a un acuerdo.

Hernández Bonnet informó la situación de acuerdo a una fuente consultada, que a su vez está al tanto de lo que sucede con Sebastián Villa, quien también es investigado por temas de abuso.

¿Qué fue lo que dijo de los jugadores implicados de Argentina en caso de abuso?

"Mi fuente me dice eso, hay algo más grave que va a ser que los titulares no sean más del jugador colombiano (Sebastián Villa), me dice mi fuente que en una fiesta en Puerto Madero tres jugadores de fútbol agredieron a una chica y no son cualquier tipo de jugadores, el proceso está en este momento en desarrollo, en Argentina están tratando de contenerlo para ver cómo hacen un arreglo, la niña va hasta las últimas consecuencias. La pista es que los jugadores son tres jugadores de la Selección de Argentina, el proceso ya ha iniciado, uno empieza por T, otro E y otro por A", anunció Javier Hernández Bonnet.

¿Quiénes serían los futbolistas implicados?

En en ese orden de ideas, nuestro director general continuó que "los tres implicados y denunciados por una fiesta en Puerto Madero son Thiago Almada, Exequiel Palacio y Ángel Correa".

