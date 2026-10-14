Síguenos en:
Tendencias:
YERRY MINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¡Escándalo en Francia! La madre de Kylian Mbappé, salpicada en una investigación policial

¡Escándalo en Francia! La madre de Kylian Mbappé, salpicada en una investigación policial

Un nuevo escándalo salpica al entorno más cercano de Kylian Mbappé. Fayza Lamari, madre del delantero, ha sido señalada en el marco de las pesquisas policiales contra el exguardaespaldas de la Selección de Francia.

Por: EFE
Actualizado: 14 de oct, 2026
Comparta en:
Fayza Lamari, madre de Kylian Mbappé, en la presentación de su hijo con Real Madrid.
Fayza Lamari, madre de Kylian Mbappé, en la presentación de su hijo con Real Madrid.
Foto: AFP

Fayza Lamari, madre de Kylian Mbappé, fue señalada por la justicia francesa dentro de la investigación al agente de policía Mohamed Sanhadji, responsable de seguridad de la Selección Francia entre 2004 y 2026, imputado por corrupción, un caso por el que el propio delantero del Real Madrid también fue interrogado.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Según publica este miércoles el diario 'L'Équipe', Lamari fue interrogada por los jueces instructores el pasado viernes y le situaron en el escalón de "testigo asistido", previo al de la imputación, al considerar que existen indicios de su participación en los hechos pero no concluyentes.

Publicidad

Últimas noticias

Real Madrid recibe este sábado al Villarreal por la Liga de España.
Gol Caracol

A qué hora juega HOY el Real Madrid frente a Roma por la Champions League y dónde ver EN VIVO por TV

James Rodríguez en la formación titular de Nacional vs. Junior por la Liga BetPlay II-2026.
Gol Caracol

Partidos EN VIVO HOY 14 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Los magistrados consideran que la madre del futbolista pudo pedir a Sanhadji que intercediera para la obtención de cuatro visados. Sus abogados guardan silencio sobre este caso.

Kylian Mbappé, figura del Real Madrid.
Kylian Mbappé, figura del Real Madrid.
Foto: AFP

Publicidad

El propio Mbappé, señala 'L'Équipe', fue interrogado en esta investigación durante su estancia en París a finales del mes pasado, tras haber abandonado con una lesión la concentración de Francia para la Liga de las Naciones.

Pero su interrogatorio se inscribe por el momento como uno más de los que están llevando a cabo los investigadores para tratar de demostrar las actividades delictivas de Sanhadji, imputado por corrupción, desvío de fondos y tráfico de influencias.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El rotativo indica que muchos otros miembros de la selección, actuales y pasados, directivos de la Federación e, incluso, actores han sido interrogados en el marco de esa investigación.

Publicidad

Según el diario, Mbappé donó a Sanhadji 60.300 euros en 2023, poco antes del viaje que efectuó a Camermún, en el que estuvo acompañado del histórico guardaespaldas de la selección, lo que ha llevado a los magistrados a tratar de determinar si se trataba de una misión oficial o privada.

Tras la llegada de Zinedine Zidane al puesto de seleccionador, había pedido que Sahnhadji fuera su oficial de seguridad, pero ha tenido que renunciar al puesto ya que las medidas preventivas impuestas por los instructores le impiden entrar en contacto con miembros del la selección, actuales o del pasado.

Publicidad

Johan Mojica, colombiano del Getafe.
Colombianos en el exterior

Craiova vs. Getafe, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de Johan Mojica en Conference League

Santa Fe reclama el gol anulado contra Vasco da Gama en acción de juego en la Copa Sudamericana.
Fútbol Colombiano

¿Santa Fe vs. Jaguares volverá a aplazarse, esta vez por mal estado del campo de juego de El Campín?

Relacionados

Kylian Mbappé

Selección Francia

Publicidad

Publicidad

Publicidad