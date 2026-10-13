¿Santa Fe vs. Jaguares volverá a aplazarse, esta vez por mal estado del campo de juego de El Campín?

La crisis por el estado de la cancha del estadio El Campín sigue generando consecuencias en el fútbol colombiano. Después de que se cancelara el partido entre Millonarios y Once Caldas, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, Carlos Mario Zuluaga, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), confirmó que el compromiso entre Independiente Santa Fe y Jaguares de Córdoba tampoco podrá disputarse en la fecha prevista.

El encuentro, válido por la fecha 7 del campeonato, estaba programado inicialmente para este miércoles 14 de octubre. Sin embargo, Dimayor había anunciado su reprogramación para el jueves 15 de octubre, a las 8:05 de la noche, debido a la falta de disponibilidad de efectivos de la Policía, que debían atender las marchas convocadas en diferentes puntos de Bogotá.

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No obstante, ahora surgió un nuevo inconveniente: las condiciones del terreno de juego del escenario deportivo, que llevaron a cancelar el duelo entre Millonarios y Once Caldas.

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¿Qué dijo Dimayor sobre Santa Fe vs. Jaguares?

En entrevista con 'ESPN', Carlos Mario Zuluaga se refirió a la situación de El Campín y explicó que, pese a los esfuerzos realizados para recuperar la gramilla, las condiciones no mejoraron como se esperaba.



"Millonarios nos acompañó en todo momento, aceptó que el partido se hiciera, estuvo desde el primer momento en que entregaron la cancha, cuando se tendió el tapete ese y se estuvo pendiente a que pegara la gramilla, lo cual no sucedió", manifestó el dirigente.

Zuluaga también reveló que se contempló la posibilidad de aplazar el compromiso de Millonarios contra Once Caldas para el miércoles 14 de octubre, pero esa alternativa no solucionaba el problema del campo.

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"Se habló del aplazamiento incluso para mañana, pero no va a haber ninguna diferencia. De hecho, el partido de Santa Fe y Jaguares tampoco se va a poder realizar el próximo jueves", agregó el presidente de Dimayor.

De esta manera, el dirigente anticipó que el encuentro entre 'cardenales' y 'felinos' no podría disputarse en la fecha prevista, debido a las condiciones de la cancha.

Hugo Rodallega felicita a Emerson Rivaldo Rodríguez por su gol con Santa Fe contra Millonarios en la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

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¿Cuándo se jugará Santa Fe vs. Jaguares?

Por ahora, el compromiso deberá esperar una nueva programación oficial. Aunque Dimayor había establecido el jueves 15 de octubre, a las 8:05 p. m., como fecha y horario para el partido, ese plan tendrá que modificarse.

La entidad deberá anunciar oportunamente cuándo se jugará el encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Liga BetPlay II-2026.

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La situación de El Campín quedó bajo la lupa después de los dos conciertos de BTS realizados en el escenario deportivo, que precedieron al deterioro de la gramilla.