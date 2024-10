España venció 1-0 a Dinamarca por Nations League y realizó una particular dedicatoria

Pedro Porro, el jugador elegido por el seleccionador español Luis de la Fuente para cubrir la baja en el lateral derecho de Dani Carvajal, le dedicó el triunfo junto a Rodri Hernández, con el que España accedió al liderato al vencer por la mínima a la Selección de Dinamarca , en un duelo correspondiente a la tercera fecha de la Nations League.

"Le dedicamos esta victoria a Dani Carvajal y a Rodri, son muy importantes dentro del grupo. Son los capitanes y les dedico la victoria", aseguró. "Dinamarca es una selección que venía haciendo las cosas muy bien y hemos hecho un partidazo. Sabíamos que era difícil pero lo importante era conseguir los tres puntos y conseguir el liderato", añadió.

En lo personal, Pedro Perro reconoció que se quitó el mal sabor de boca de partidos en los que no acabó contento en el pasado con la selección española cuando recibió la oportunidad de Luis de la Fuente.

"Me he quitado esa espinita de los dos últimos partidos, me he encontrado muy bien, con mucha confianza, jugar en casa ayuda. La gente ha estado espectacular y doy las gracias a Murcia. Esperamos que la gente de Córdoba esté tan excelente y vamos a por esa victoria".

Lamine Yamal y Nico Williams, jugadores de España Foto: AFP

Publicidad

Álex Baena: "Hemos tenido mucha paciencia".

Álex Baena destacó la importancia del triunfo que deja a España a tiro de un triunfo para lograr el pase de forma matemática. "Sabíamos que era un partido muy difícil ante una selección que era primera de grupo y nos iba a poner las cosas difíciles. Hemos tenido mucha paciencia, en defensa hemos estado muy bien porque no nos han creado ocasiones y nosotros hemos creado las nuestras hasta la que ha entrado para ganar el partido", dijo en Teledeporte.

"Es una buena señal de que estamos haciendo las cosas muy bien, ojalá el martes podamos celebrar con nuestra gente la clasificación", finalizó.