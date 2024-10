Linda Caicedo y la marca que destacó la Selección Colombia: le ganó a otras leyendas

Con motivo del aniversario número 100 de laFederación Colombiana de Fútbol, una de las destacadas, por ser gran parte de la historia reciente de esta, fue Linda Caicedo, quien es una de las promesas del fútbol mundial e incluso considerada una de las mejores del mundo actualmente.

Debido al gran talento que tiene la vallecaucana , ha sido parte importante de los éxitos recientes de la Selección Colombia, incluso convirtiéndose en una de las referentes del equipo tanto en las divisiones menores, como en la de mayores, esto, debido a su corta edad.

Es por ello que, la FCF decidió recordarle al mundo entero que Linda Caicedo es la máxima goleadora en la historia de Colombia en Copas Mundiales de la FIFA, contando con un total de 10 tantos. Eso sí, cabe recordar que Linda ha hecho parte de varios seleccionados en los que ha podido competir en distintos mundiales de distintas categorías, ya sea Sub-17, Sub-20 o la Copa del Mundo de mayores, en donde también ayudó a que las nuestras llegaran hasta los cuartos de final, cayendo contra Inglaterra con un marcador de 2-1.

Cabe destacar que algunos grandes talentos de nuestra historia como Daniela Montoya, Mayra Ramírez, Catalina Usme, entre otras, tienen menos goles en Copas del Mundo que Caicedo Alegría, por lo que esto es una clara muestra del enorme talento que tiene la joven jugadora de fútbol.

Publicidad

Ahora, Linda Caicedo se encuentra con el Real Madrid y está concentrada para sus futuros retos tanto a nivel clubes, como con la Selección Colombia, con la que recientemente pudo disputar el Mundial Femenino Sub-20 en nuestro país.

Linda Caicedo es la gran figura de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial 2024. RAUL ARBOLEDA/AFP

¿Cuál es el palmarés de Linda Caicedo?

Publicidad

Actualmente, Linda Caicedo posee dos títulos oficiales en sus vitrinas: una Liga con el América de Cali y otra con el Deportivo Cali.

Si hablamos de distinciones individuales, ha logrado gran cantidad de galardones, pues ha logrado ser máxima goleadora de la Liga Femenina de Colombia, mejor jugadora de la Copa América en 2022, edición que se realizó en Colombia, Balón de Plata del Mundial femenino Sub-17, Botín de Bronce de la misma edición de la Copa del Mundo, hizo parte del mejor once de la Conmebol en 2022, mejor jugadora Sub-20 de Conmebol en 2022, Mejor futbolista de América el mismo año, jugadora revelación a nivel mundial y segundo puesto de los premios The Best, de la FIFA.