Estos son los próximos partidos del Mundial 2026 EN VIVO en Gol Caracol y Ditu

Cada vez falta menos para conocer al campeón del Mundial 2026. La fiesta que empezó el pasado jueves 11 de junio, en el estadio Ciudad de México, bajará el telón el domingo 19 de julio. Allí, se verá qué selección se hará con el título y levantará el tan anhelado trofeo que todo futbolista sueña con tener en sus manos.

Eso sí, en el camino se han ido despidiendo varias figuras. Cristiano Ronaldo se despidió en octavos de final, luego de que Portugal perdiera 1-0 con España. De igual manera, Luka Modric puso punto final en dieciseisavos, al caer, justamente, con los lusos, por 2-1. Neymar, Vinícius y compañía se fueron 'octavos', tras ser superados por Noruega.

En el caso de la Selección Colombia, que contaba con James Rodríguez y Luis Díaz, sus dos máximas estrellas, cayó con Suiza por la vía de los penaltis. Empató 0-0 y fue superado 4-3 en cobros desde el punto blanco. Recientemente, el turno fue para la Noruega de Erling Haaland, que cayó con Inglaterra, despidiéndose del Mundial 2026.

Así las cosas, las únicas selecciones que siguen en carrera son Francia, España, Inglaterra y Argentina. 'Galos' y 'la Roja' medirán fuerzas el martes 14 de julio, a las 2:00 p.m., mientras que ingleses y 'la albiceleste' lo harán el miércoles 15 de julio, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia). Ambos partidos, se podrán ver, EN VIVO, por Gol Caracol, y ONLINE en Ditu.



Pero eso no es todo, pues la gran final del Mundial 2026, donde estarán dos de esos cuatro equipos nombrados anteriormente, se verá también, EN VIVO, por la señal principal de Caracol Televisión, el portal web de Gol Caracol, en su URL habitual para esta clase de eventos (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y Ditu.

Kylian Mbappé con Francia AFP

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Vea estos partidos del Mundial 2026 EN VIVO por Gol Caracol y DITU

Francia vs. España

Día: martes 14 de julio.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Dallas.

Jornada: semifinales.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y la aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Inglaterra vs. Argentina

Día: miércoles 15 de julio.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Atlanta.

Jornada: semifinales.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y la aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

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Francia o España VS. Inglaterra o Argentina

Día: domingo 19 de julio.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Nueva York Nueva Jersey.

Jornada: final.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y la aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).