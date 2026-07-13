Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Estos son los próximos partidos del Mundial 2026 EN VIVO en Gol Caracol y Ditu

Estos son los próximos partidos del Mundial 2026 EN VIVO en Gol Caracol y Ditu

Entramos en la recta definitiva del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, y les presentamos los partidos, días y horarios para ver EN VIVO.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de jul, 2026
Comparta en:
Transmisión de las semifinales y la final del Mundial 2026 por Gol Caracol
Transmisión de las semifinales y la final del Mundial 2026 por Gol Caracol
AFP

Cada vez falta menos para conocer al campeón del Mundial 2026. La fiesta que empezó el pasado jueves 11 de junio, en el estadio Ciudad de México, bajará el telón el domingo 19 de julio. Allí, se verá qué selección se hará con el título y levantará el tan anhelado trofeo que todo futbolista sueña con tener en sus manos.

Eso sí, en el camino se han ido despidiendo varias figuras. Cristiano Ronaldo se despidió en octavos de final, luego de que Portugal perdiera 1-0 con España. De igual manera, Luka Modric puso punto final en dieciseisavos, al caer, justamente, con los lusos, por 2-1. Neymar, Vinícius y compañía se fueron 'octavos', tras ser superados por Noruega.

James Rodríguez en el entrenamiento de la Selección Colombia.
Colombianos en el exterior

¿En qué equipo jugará James Rodríguez, tras su participación en el Mundial 2026?

En el caso de la Selección Colombia, que contaba con James Rodríguez y Luis Díaz, sus dos máximas estrellas, cayó con Suiza por la vía de los penaltis. Empató 0-0 y fue superado 4-3 en cobros desde el punto blanco. Recientemente, el turno fue para la Noruega de Erling Haaland, que cayó con Inglaterra, despidiéndose del Mundial 2026.

Así las cosas, las únicas selecciones que siguen en carrera son Francia, España, Inglaterra y Argentina. 'Galos' y 'la Roja' medirán fuerzas el martes 14 de julio, a las 2:00 p.m., mientras que ingleses y 'la albiceleste' lo harán el miércoles 15 de julio, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia). Ambos partidos, se podrán ver, EN VIVO, por Gol Caracol, y ONLINE en Ditu.

Pero eso no es todo, pues la gran final del Mundial 2026, donde estarán dos de esos cuatro equipos nombrados anteriormente, se verá también, EN VIVO, por la señal principal de Caracol Televisión, el portal web de Gol Caracol, en su URL habitual para esta clase de eventos (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y Ditu.

Kylian Mbappé con Francia
Kylian Mbappé con Francia
AFP

Publicidad

Vea estos partidos del Mundial 2026 EN VIVO por Gol Caracol y DITU

Francia vs. España
Día: martes 14 de julio.
Hora: 2:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Dallas.
Jornada: semifinales.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y la aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Inglaterra vs. Argentina
Día: miércoles 15 de julio.
Hora: 2:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Atlanta.
Jornada: semifinales.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y la aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Publicidad

Francia o España VS. Inglaterra o Argentina
Día: domingo 19 de julio.
Hora: 2:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Nueva York Nueva Jersey.
Jornada: final.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y la aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Frabcia y España jugarán el martes por un cupo a la final del Mundial 2026.
Gol Caracol

Francia vs. España, por las semifinales del Mundial 2026, tiene árbitro designado; acá los detalles

Tim Payne en uno de los partidos de Nueva Zelanda en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Tim Payne, el jugador más viral del Mundial 2026, jugará en club histórico de Paraguay

James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en el Mundial 2026
Selección Colombia

¿James Rodríguez seguirá en la Selección Colombia, tras el Mundial 2026?

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Selección Argentina

Selección Inglaterra

Selección España

Selección Francia

DITU

Publicidad

Publicidad

Publicidad