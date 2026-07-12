¿James Rodríguez seguirá en la Selección Colombia, tras el Mundial 2026?

Hablar del futuro de James Rodríguez en la Selección Colombia ya no parece un tema lejano. Aunque el mediocampista no ha manifestado públicamente que piense dar un paso al costado, tras el Mundial 2026, diferentes factores alimentan el debate sobre cuánto tiempo más seguirá vistiendo la camiseta de 'la tricolor'.

Con 35 años y tras una carrera llena de éxitos, especialmente con la Selección, el '10' atraviesa un momento en el que las preguntas sobre el relevo generacional empiezan a tomar fuerza. Su calidad y liderazgo siguen siendo indiscutibles, pero el paso del tiempo es un factor que ningún futbolista puede evitar.

A ello se suma el discreto rendimiento que ha mostrado en varios de sus clubes durante las últimas temporadas. Sus pasos por Rayo Vallecano, São Paulo, Club León y, más recientemente, Minnesota United, han estado marcados por la irregularidad, la falta de continuidad o la imposibilidad de consolidarse como la gran figura que alguna vez maravilló al mundo.

Sin embargo, la historia cambia cuando se pone la camiseta amarilla. James Rodríguez ha demostrado en repetidas ocasiones que con Colombia encuentra un contexto diferente, uno en el que su influencia futbolística suele crecer y donde continúa siendo un referente para sus compañeros. Precisamente por eso, cualquier análisis sobre su futuro debe hacerse con cautela y sin desconocer todo lo que representa para el equipo nacional.



James Roríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en el Mundial 2026 AFP

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En ese contexto, meses atrás surgió una imagen que dejó abierta toda clase de interpretaciones. Luego del último partido de Colombia como local en las Eliminatorias al Mundial de 2026, frente a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, James permaneció varios minutos sentado, completamente solo, en la mitad del campo, observando las tribunas en silencio. La escena rápidamente se volvió viral y muchos aficionados la interpretaron como una posible despedida de ese escenario con la Selección, aunque el propio futbolista nunca confirmó que ese fuera el significado de su gesto.

Por ahora, no existe ninguna decisión oficial sobre su continuidad. Todo dependerá de su estado físico, del nivel que logre mantener a nivel de clubes y de los planes del cuerpo técnico para el futuro de la Selección Colombia.

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Lo cierto es que, más allá de cualquier especulación, James Rodríguez ya tiene asegurado un lugar privilegiado en la historia del fútbol colombiano. La incógnita ahora es si ese legado seguirá escribiéndose durante algunos años más con la camiseta de 'la tricolor' o si el fútbol, poco a poco, comienza a anunciar el cierre de una de sus etapas más brillantes.