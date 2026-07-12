Francia vs. España, por las semifinales del Mundial 2026, tiene árbitro designado; acá los detalles

El árbitro salvadoreño Iván Barton ha sido designado por la FIFA para dirigir la semifinal del Mundial 2026 que disputarán Francia y España el próximo martes, en el estadio AT&T de Arlington, Texas.

Este será el cuarto partido que dirigirá el salvadoreño en la Copa del Mundo en tierras norteamericanas, tras pitar el Turquía vs. Paraguay y el Japón contra Suecia, en la fase de grupos, y el Suiza frente a Colombia de octavos de final.

Iván Barton, que ya dirigió tres partidos en Catar 2022, es el colegiado centroamericano que más partidos mundialistas ha arbitrado en la historia, por delante del guatemalteco Carlos Batres que fue el juez central en cinco encuentros.

Iván Barton será el árbitro para Francia vs. España del Mundial 2026. Foto: AFP

El árbitro salvadoreño, además, hizo historia al convertirse en el primero que expulsó a un jugador, el paraguayo Miguel Almirón, por taparse la boca para dirigirse a un rival durante el Turquía-Paraguay, tal y como estipula la norma que comenzó a aplicarse en el Mundial en respuesta al caso Prestianni/Vinicius.



Francia ya está en Dallas

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De otro lado, la selección francesa llegó este domingo a Dallas procedente de Boston, para ultimar su preparación de cara a las semifinales contra España.

Una jornada en la que Francia llevó a cabo una atención a medios, en la que mostraron su respeto a Lamine Yamal y confianza en que su defensa les hará estar por encima del extremo de la selección española, y un entrenamiento en Boston, los 'galos' pusieron rumbo a Dallas.

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A la ciudad tejana llegaron tras tres horas y media de vuelo y se dirigieron a descansar a su hotel de concentración, el mismo en el que se alojó Portugal para disputar los octavos de final ante España, bajo un fuerte despliegue de seguridad.

Uno a uno, la expedición, liderada por Kylian Mbappé, autor de ocho tantos en este Mundial, fueron bajando del autobús y entrando al hotel, saludando desde la distancia a los aficionados que durante más de una hora esperaron la llegada de los futbolistas detrás del perímetro de seguridad.

Una vez en Dallas, Francia llevará a cabo el lunes 13 de julio su último entrenamiento de preparación para un partido contra España de semifinales en el que confían en tomarse la revancha de los dos últimos enfrentamientos, en los que, en la misma instancia, fueron derrotados en la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa 2024.