PSG confirmó un nuevo fichaje; "destaca su calidad técnica, creatividad y visión de juego"

PSG fichó como jugador profesional al centrocampista Adam Ayari, promesa francesa de 18 años procedente de su cantera, que integra desde los seis años de edad.

El vigente campeón de la Liga de Campeones anunció la incorporación de Ayari al equipo del español Luis Enrique Martínez en un comunicado emitido este lunes, en el que destacó "su calidad técnica, su creatividad y su visión de juego".

El jugador declaró que firmar como profesional con el PSG supone "un inmenso orgullo" y "un paso importante, pero no es más que el principio".

"Tengo la suerte de formar parte de este club desde 2014 y de crecer día a día junto a jugadores, entrenadores y miembros del cuerpo técnico que me han aportado mucho (...) Voy a seguir trabajando con humildad y determinación para mejorar, ayudar a mis equipos a alcanzar sus objetivos y aprovechar las oportunidades que se me presenten con los colores rojo y azul", agregó.



En el último año, Ayari totalizó 7 goles y 6 asistencias en 20 partidos del campeonato francés sub-19, el cual ganó tanto en 2025 como en 2024; así como 7 goles y 3 asistencias en la Copa francesa sub-18, con la que se alzó esta temporada.

PSG es bicampeón de la Champions League. Foto: AFP

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"El centrocampista ofensivo de la región de París se consolidó aún más como una pieza clave entre los jóvenes talentos del París Saint-Germain, contribuyendo de lleno a la magnífica temporada de su equipo", apuntó el club en el comunicado.

En lo que respecta a la selección nacional, Ayari ha sido convocado en 18 ocasiones para disputar encuentros por debajo de la absoluta.

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La joven promesa parisina estará ahora a las órdenes de Luís Enrique, quien ha conquistado al frente del banquillo las dos primeras ligas de campeones de la historia del PSG, y compartirá vestuario con figuras como Ousmane Dembélé, vigente campeón del Balón de Oro, Fabián Ruiz o Achraf Hakimi.