Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Faustino Asprilla es noticia de último momento, tras accidente; conductor lo dejó 'tirado'

Faustino Asprilla es noticia de último momento, tras accidente; conductor lo dejó 'tirado'

El exfutbolista de la Selección Colombia es tema noticioso, tras confirmarse grave accidente de sus caballos; el conductor volcó el camión con los animales y huyó del lugar.