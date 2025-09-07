Faustino Asprilla es noticia de último momento, tras accidente; conductor lo dejó 'tirado'

Faustino Asprilla es noticia de última hora en Colombia y no precisamente por sus opiniones sobre fútbol y demás; más bien por un lamentable hecho, en el que puso en riesgo la vida de sus caballos.

Y es que, camino hacia la cabalgata de Andalucía, el 'Tino' transportó a sus animales en un camión hasta el punto de encuentro donde se realizaría el evento, al que el exfutbolista de Selección normalmente asiste; esto, así como él lo ha manifestado, debido a su gusto y amor hacia los caballos.

No obstante, lo grave del asunto es que, justamente camino hacia la cabalgata, el conductor se volcó con los caballos dentro del vehículo, provocando un accidente en plena carretera, que llamó la atención de todos los presentes en el lugar.

Sin embargo, en ves de dar auxilio a los animales o buscar una solución a la situación, el responsable del vehículo huyó en una moto, dejando el camión volcado y una situación que rápidamente llamó la atención de todos.

Muchos de los moteros y conductores en el carro, que se encontraban justo en el lugar de los hechos, se bajaron de sus vehículos para analizar lo que había sucedido, ayudando también a sacar a los caballos que se encontraban atrapados en el camión.

Quitando las tablas y todo lo que obstruía la salida de los animales, las personas fueron abriendo espacio en el vagón de carga, sacando a uno por uno de los caballos, mientras otras personas grababan con sus cámaras lo sucedo en la vía.

Evidentemente, la Policía llegó al lugar de los hechos a los pocos minutos de sucedido el accidente, para hacer una inspección de lo que realmente sucedió, además de tomare las respectivas ante el caso.

Y es que, luego de que el conductor del camión escapara en una moto, como informan los medios locales; el paso a seguir será identificar las causas que terminaron provocando el volcamiento del vehículo, sumada a la irresponsabilidad del chófer, que ahora es centro de estudio e investigación por las autoridades.

Así como pudo conocer Gol Caracol por fuentes cercanas al exfutbolistas de la Selección Colombia, en las próximas horas el 'Tino' hará un en vivo explicando todo lo sucedido y dando detalles de la situación.

Sin embargo, es confirmado que sus caballos están ilesos y no sufrieron algún golpe de gravedad que los pudiera comprometer.