Federico Valverde sufrió grave lesión, tras 'patadón' en duelo contra Atlético de Madrid

El centrocampista del Real Madrid Federico Valverde sufre un "esguince de grado 3" en el tobillo izquierdo, informó este martes el club, y no podrá participar en los próximos compromisos junto a su selección, confirmó a la AFP un portavoz de la federación uruguaya.

El jugador sufrió un pisotón del surcoreano del Atlético Lee Kang-in en el derbi liguero contra el Atlético de Madrid que el Real Madrid perdió 2-1 el domingo en el Metropolitano.

Tras el encuentro, el técnico del Real Madrid, José Mourinho, lamentó que el jugador del Atlético no recibiera la tarjeta roja por esa entrada.

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El Real Madrid informó inicialmente que sufría un "traumatismo severo", pero las nuevas pruebas realizadas este martes mostraron "un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo".



Federico Valverde, mediocampista de la Selección Uruguay, en el Mundial 2026 AFP

El conjunto merengue no precisa el tiempo de baja del jugador limitándose a afirmar que está "pendiente de evolución", aunque este tipo de lesiones puede llegar a las seis semanas de baja e incuso más.

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Un portavoz de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó a la AFP que Valverde no participará en la gira asiática, en lo que será el estreno de Diego Forlán como nuevo DT de la Celeste.

Uruguay disputa en los próximos días varios partidos amistosos en Asia contra Japón, Corea del Sur e India.

Valverde tendrá que esperar para volver a vestir la camiseta de la Celeste y reivindicarse tras el pobre papel realizado en el Mundial 2026.

"Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura. Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida", afirmó el 3 de julio el capitán de Uruguay, días después de la dolorosa eliminación en primera fase.

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"No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto", añadió Valverde, uno de los internacionales más criticados por su bajo rendimiento.