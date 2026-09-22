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Gol Caracol  / Selección Colombia  / 'Rafa' Márquez dirigió su primera práctica con México y ya piensa en la Selección Colombia

'Rafa' Márquez dirigió su primera práctica con México y ya piensa en la Selección Colombia

El entrenador mexicano, quien debutará frente a la 'tricolor' en el banquillo del cuadro 'manito'; dirigió su primera práctica con la 'tri', pensando en el duelo del próximo sábado.

Por: EFE
Actualizado: 22 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Rafael Márquez, durante entrenamiento con la Selección de México.
Rafael Márquez, durante entrenamiento con la Selección de México.
Foto: AFP.

El nuevo seleccionador de México, Rafael Márquez, dirigió este lunes su primer entrenamiento de cara a los partidos amistosos en territorio estadounidense.

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Al exdefensor, quien fue cinco veces mundialista como jugador, se le vio en constante comunicación con su cuerpo técnico, del que es parte Andrés Guardado, otro ídolo del Tri.

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Márquez contó hoy con 17 de los 30 jugadores que convocó para los cuatro partidos de preparación.

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Entre las novedades de su primera lista destacan Hirving Lozano, jugador de Los Ángeles Galaxy, quien regresa al Tri, y el argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame, que juega en el Inter Miami.

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Procedentes de Europa deben sumarse este martes Johan Vásquez, Armando González, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Mateo Chávez y Santiago Giménez

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Márquez perdió en las últimas horas por una lesión muscular a Alan Cervantes, del América, y en su lugar fue convocado su compañero de club Isaías Violante.

Rafael Márquez debutará en el banquillo de la selección mexicana este sábado frente a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, (Maryland); siendo este el primer compromiso, de los varios que tiene programado el cuadro 'manito' para esta nueva ventana FIFA.

Y es que, después de la eliminación en octavos de final del Mundial frente a Inglaterra; ahora, en México el objetivo es iniciar un proytecto ganador y ambicioso al mando de la leyenda en el banquillo, con la mira en lo que serán los próximos retos futbolísticos. El más importante de ellos, la Copa del Mundo 2030.

El 29 de setiembre se medirá con Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison (Nueva Jersey).

Jugadores de Colombia celebrando un gol
Jugadores de Colombia celebrando un gol
Foto: AFP

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La gira por Estados Unidos concluirá con dos partidos en octubre. El primero contra el equipo de las Barras y las Estrellas el día 3 en el State Farm Stadium de Glendale (Arizona); y contra Chile 3 días después en Los Angeles Memorial Coliseum de Los Angeles (California).

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