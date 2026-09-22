Real Madrid, sin respaldo y con todas las críticas encima; Javier Tebas les echó 'vainazo'

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, respondió este martes a las críticas del Real Madrid tras el arbitraje del derbi y aseguró que "la coartada de siempre ya no se la cree nadie con sentido común".

"Un error arbitral no demuestra una conspiración, ni repetirla durante años la convierte en verdad. ¡Que se quiten la venda!. Estamos en septiembre y ya dan la Liga por adulterada. La coartada de siempre ya no se la cree nadie con sentido común", afirmó.

En un mensaje publicado en redes sociales, el presidente de LaLiga señaló que "sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia" y que "ese relato sirve de coartada para tapar otras carencias que se ven a simple vista en estos primeros partidos de la temporada".

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"Es más cómodo señalar una conspiración que explicar lo que ocurre en el césped. Cuando no es Negreira, es el árbitro; cuando no, que no es internacional. Todos los clubes pueden ser arbitrados por colegiados internacionales y por quienes no lo son. Ninguno tiene derecho a un arbitraje a la carta", añadió.



Atlético de Madrid vs Real Madrid se enfrentan en el primer derbi madrileño de la temporada Foto: AFP

Tebas apuntó también que "el Real Madrid es importantísimo para LaLiga, pero afirmar que «LaLiga no vale nada» sin él retrata el desprecio hacia los demás clubes, sus aficionados y su historia". "La competición no es propiedad de nadie", concluyó.

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“El Real Madrid pierde el derbi en el Metropolitano en un partido marcado por el MUY TERRIBLE ARBITRAJE de Ortiz Arias. No expulsó a Cuti Romero en la primera mitad por pisar la rodilla de Bellingham (a pesar de ir al monitor a revisar el incidente), ni expulsó a Kang-In Lee por pisar el tobillo izquierdo de Valverde. Ambas decisiones tuvieron un impacto en el partido, que finalmente se decidió a favor del Atlético en la segunda mitad", fueron las palabras que Real Madrid citó en su comunicado.