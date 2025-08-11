Figura del periodismo deportivo europeo y un duro mensaje por muerte de Miguel Uribe Turbay

Colombia amaneció este lunes con la mala noticia del fallecimiento en Bogotá del senador Miguel Uribe Turbay, de 39 años, quien fue víctima de un atentado en el sector del barrio Modelia el pasado 7 de junio y después de luchar por su vida, finalmente se reportó su deceso, en un hecho que ha tenido consecuencias y reacciones en nuestro país, pero también a nivel internacional. En medio de un evento político, fue impactado de bala en su cabeza.

A esa voz de repudio por la muerte del precandidato presidencial, se sumó hace pocos minutos un reconocido periodista deportivo español. Se trata de Tomás Roncero, subdirector del diario 'AS' y panelista del reconocido programa 'El Chiringuito' y colaborador del programa 'El Larguero'. Así, en su cuenta de 'X' el referido comunicador publicó unas cortas, pero duras palabras; "malditos asesinos. Descanse en Paz".

Esto, ante un posteo que realizó la cadena 'SER' de España, con relación a la noticia que tiene conmocionado al país.

Aparte de Roncero, también fueron publicados otros comentarios de usuarios españoles que sentaron su posición por lo sucedido en Colombia, tras el parte oficial del Fundación Santa Fe, en donde Uribe Turbay permaneció más de dos meses, en medio de cuidados y atenciones que le prestaron para preservar su vida.

¿Quién era Miguel Uribe Turbay?

Nacido en Bogotá el 28 de enero de 1986, era hijo del exconcejal conservador Miguel Uribe Londoño y de la periodista Diana Turbay, cuyo final trágico fue recordado muchas veces a raíz del atentado contra el político.

Miguel Uribe Turbay era nieto del expresidente liberal Julio César Turbay (1978–1982), y ya había sufrido en carne propia la violencia pues quedó huérfano tres días antes de cumplir los cinco años de edad cuando su madre fue asesinada, el 25 de enero de 1991, por narcotraficantes del cartel de Medellín que la habían secuestrado en agosto de 1990 y reaccionaron a un intento de rescate.

Uribe Turbay fue concejal de Bogotá, también senador de la República y ocupó el cargo de Secreatario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, durante la administración de Enrique Peñalosa.

