Impresionante patada en la cara a jugador en el fútbol inglés; así le quedó la cara

La temporada oficial ya regresó a algunas ligas del mundo, ese fue el caso en la quinta división del fútbol inglés. En dicho certamen sucedió algo impactante, ya que un jugador recibió una impresionante patada en la cara que le dejó la misma con un gran corte.

Todo sucedió en el compromiso que enfrentaron Woking y Carlisle United, el pasado sábado 9 de agosto y que dejó como ganador al segundo por 0-2. Tras haber adelantado a su equipo en el marcador al minuto 57, el Carlisle United, Luke Armstrong se vio involucrado en una acción en el área rival, y al intentar quedarse con un rebote con la cabeza, recibió una dura patada en el rostro por parte del arquero rival.

"A un futbolista se le abrió la cara y le quedaron heridas horribles después de recibir una patada en la cabeza", así precisaron en el diario inglés 'The Sun'.

Y es que toda la secuencia quedó captada en fotografías y videos, que luego se hicieron virales en las redes sociales. Armstrong sufrió lesiones horribles en su cara y tiempo después tuvo que ser sustituido.

Luego se conoció también por redes sociales del propio Luke Armstrong de cómo le quedó su rostro, evidenciando un gran corte del lado derecho.

