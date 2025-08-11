Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Impresionante patada en la cara a jugador en el fútbol inglés; así le quedó la cara

Impresionante patada en la cara a jugador en el fútbol inglés; así le quedó la cara

Todo sucedió en el compromiso que enfrentaron Woking y Carlisle United, y dicho jugador en medio de disputar un balón en el área recibió dura pata en la cara.

Futbolista sufrió dura patada en la cara en quinta división de Inglaterra.
Futbolista sufrió dura patada en la cara en quinta división de Inglaterra.
Captura de pantalla
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 11, 2025 08:34 a. m.