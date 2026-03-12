Síguenos en:
Filtran video de agresión a Lucas González, por parte de asistente de O'Higgins, en Libertadores

Entre discusiones y peleas terminó el partido de Tolima 2-0 O'Higgins, que le dio el paso al equipo colombiano a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Lucas González fue agredido.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 12 de mar, 2026
Lucas González, técnico del Deportes Tolima
Foto: Colprensa

