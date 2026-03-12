Filtran video de agresión a Lucas González, por parte de asistente de O'Higgins, en Libertadores

Tolima se hizo fuerte en casa y remontó el partido de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026, venciendo 2-0 a O'Higgins con goles de Junior Hernández y Juan Pablo 'Tatay' Torres, pero además del triunfazo y clasificación se dio un lamentable hecho en el que el técnico de los 'pijaos', Lucas González, terminó siendo agredido.

Tras el pitazo final en el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, se dieron discusiones, empujones y en un video quedó registrado que al entrenador bogotano le pegaron, al parecer un miembro del cuerpo técnico del elenco chileno.

En el video publicado en redes sociales se ve que tras la agresión, Lucas González también intentó ponerse a la defensiva, hasta que se retiró del sitio de las peleas, mientras intentaban tranquilizarlo a él, y también a varios jugadores de O'Higgins.

Ahora, habrá que esperar si tanto el técnico del Deportes Tolima, como la persona que lo agredió, tendrán alguna sanción por parte de la Conmebol, tras el informe que se presente por lo ocurrido al final del compromiso, en especial pensando en lo que será la presencia de los 'pijaos' en la fase de grupos de la Copa Libertadores, que tendrá su sorteo el próximo 19 de marzo.



Así fue la agresión a Lucas González, en Tolima vs O'Higgins, por Copa Libertadores:

Como nos encanta el chisme, acá les traigo. pic.twitter.com/XNGLnLAX1Y — Daniela (@danielaromeroah) March 12, 2026