MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Tolima vs. O'Higgins terminó 'caliente', con bronca y todo; Lucas González llevó peor parte

El entrenador 'pijao' vio el cartón roja finalizado el compromiso contra los chilenos, protagonizando 'picante' momento, en el que tuvo fuerte cara cara con los rivales.

Por: AFP
Actualizado: 11 de mar, 2026
Lucas González salió expulsado, en duelo por Copa Libertadores.
Lucas González salió expulsado, en duelo por Copa Libertadores.
Foto: Colprensa.

