Tolima vs. O'Higgins terminó 'caliente', con bronca y todo; Lucas González llevó peor parte

Este miércoles, Sporting Cristal y Deportes Tolima sellaron su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 por caminos opuestos: el cervecero peruano sobrevivió al drama ante el Carabobo y avanzó por penales, mientras los colombianos liquidaron la serie contra O'Higgins.

Y es que, en Ibagué, Deportes Tolima batalló hasta conseguir un 2-0 sobre el cuadro chileno, resultado que le permitió avanzar a la fase de grupos con un global de 2-1, tras un partido intenso y muy disputado.

Junior Hernández abrió la cuenta a los 38 minutos con un potente zurdazo de volea, y Juan Pablo Torres selló la victoria a los 87, tras culminar un contragolpe letal iniciado por Jader Valencia. Así, el Vinotinto y Oro aseguró el 2-0 y su pase la ronda de grupos.

No obstante, finalizado el partido, cuando los ‘pijaos’ entraron a la cancha para festejar el importante paso a la fase de grupos en el certamen continental; los jugadores del cuadro austral se encararon con los colombianos, armando un tropel que involucró a suplentes, cuerpos técnicos y más.



Incluso, Lucas González, quien es el entrenador de Deportes Tolima, ingresó a la cancha para protagonizar ‘picante’ momento con algunos futbolistas de O’Higgins. Evidentemente, para el juez central esta situación no iba a ser pasada por alto y, apenas pudo, le mostró el cartón rojo al estratega ‘vinotinto y oro’.

De esta manera, Lucas se perderá el primer partido de la fase de grupos, como mínimo, debido a esta expulsión, tras haber logrado la heroica clasificación, remontándole el resultado global a los australes.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se celebrará el próximo jueves. Mientras tanto, los equipos eliminados en la tercera fase serán reubicados en los ocho grupos de la Copa Sudamericana.