Fredy Guarín quiere volver a jugar y confesó el club que ya lo sedujo; “tengo ganas”, dijo

Fredy Guarín ha venido mostrando su recuperación con el alcoholismo, mandando también un mensaje a los jóvenes con él como ejemplo. Pero él no se olvida del fútbol y por eso se ilusiona con estar de nuevo en las canchas a nivel profesional.

Por eso, en la entrevista con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, este viernes, decidió referirse al tema de regresar a la acción y dejó abierta la puerta, a pesar de tener 38 años.

“Yo estoy disfrutándome esto que estoy haciendo, tiene un enfoque maravilloso, esto me da batería para mi corazón, me estoy recuperando yo y ahorita con este reconocimiento en los Estados Unidos hay muchas posibilidades contar desde mi experiencia, ayudar a mucha gente, del deporte, de la vida, y esto me está gustando, disfrutando mucho”, comenzó diciendo primero Fredy Guarín sobre qué objetivos y sueños tenía a corto plazo.

Pero más allá de eso, ya en el ambiente netamente futbolístico no se puso con rodeos al referirse a su deseo de estar en una cancha, al día a día de entrenar, de jugar, lo que hizo durante tanto tiempo a nivel internacional.

Publicidad

“La verdad es que me dan muchas ganas, me levanto todos los días me dan ganas de volver, hay una puerta abierta, me la abrió el doctor Carlos Ferreira, en Alianza FC, me puso el equipo a disposición si quería jugar, se lo agradezco mucho”, afirmó Guarín.

Y para complementar, el boyacense señaló que “no sé qué pase, ya me puse un profesor de fútbol ahorita que voy para Colombia, pero es algo que me gustaría y yo me dejo llevar mucho por lo que me lleve mi corazón, mis hijos me dicen que vuelva”.

Fredy Guarín durante su reconocimiento en Estados Unidos. Fredy Guarín - Instagram.

Publicidad

En la misma charla, Fredy Guarín contó con detalles los problemas que le causó el alcoholismo en su profesión, el fútbol, y mencionó que desde que estaba en el Inter, de Italia, comenzaron los problemas laborales por ese motivo.

"Ya llega el punto donde entran los incumplimientos en lo laboral, familiar, a no cumplir promesas a falsas expectativas, ese es el punto donde faltas a un entreno. Cuando yo falté a un entreno ya yo iba muy avanzado. En Italia me pasó, tuve la ayuda del cuerpo médico, compañeros, de mi familia, pero pues sabes que cuando estas alcoholizado no tienes consciencia, en ese momento nunca lo entendí que lo debía hacer por mí", dijo el nacido en Puerto Boyacá.