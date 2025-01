Fredy Guarín: “Algunos vivían de mí, esperando que me emborrachara para comerme el bolsillo"

Fredy Guarín ha sido noticia en las últimas horas luego de recibir un reconocimiento en Estados Unidos como Embajador de la salud mental, algo que le llega en un buen momento, en su lucha para superar el alcoholismo, que inició desde hace muchos meses, luego de inconvenientes que eso le generó en su vida diaria, familiar y hasta laboral.

Por eso, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el nacido Puerto Boyacá se mostró abierto a hablar del tema, contó anécdotas, historias y hasta dejó un mensaje para los jóvenes y sus colegas futbolistas que pasan por muchos contextos adversos que los llevan al consumo.

“La verdad que me enorgullece mucho lo que va de tiempo en ese proceso tan bonito, tanto aprendizaje, tanta inspiración eso me da mucho orgullo, valor, eso me motiva demasiado. Esto no se ha ganado, hasta ahora comienza, esto es de vida, siempre con la disponibilidad de seguir aprendiendo”, dijo de entrada Fredy Guarín.

Entre las anécdotas que contó el boyacense mencionó que empezó a identificar las personas que le hacían bien y las que no. “En el momento que yo empecé a mostrarme que estoy trabajando en el programa empecé a identificar quiénes eran esos amigos que me querían de verdad, porque empieza uno a mostrar, a vivir de diferente manera, hábitos diferentes, y había personas que les digo kamikaze que vivían de uno, esperando que uno se emborrachara para poder llegar y comerle el bolsillo a uno, el oído a uno, esas personas se fueron yendo solitas. Ni siquiera fue que les dije que se fueran, se fueron solitas. Eso es lo que trae la recuperación. Hay otros que entendieron el mensaje y quieren estar conmigo y me quieren de verdad. Esto te quita los que no te quieren, y los que te quieren si están en lo mismo los ayudas a recuperarlos”, aseguró.

Acá más declaraciones de Fredy Guarín:

*Lo más difícil de su proceso de recuperación

“El inicio es lo más difícil, el aceptar, el rendirme, fue complejo porque es doloroso, es volver a tu pasado, todo lo que cometiste, es fuerte pero una vez que se va encontrando esa luz, ese camino, viendo los resultados se van acomodando el resto”.

*Sus inicios con el alcohol

“El alcohol lo probé y me gustó, fue más tarde, como a los 23 años. Ese es un punto que lo he venido aprendiendo, son las bebidas sociales, de la euforia, de las invitaciones, el alcohólico social que no hay problema, pero vas construyendo al alcohólico que ya no le importa nada. Que fue mi caso. Yo era de disfrutar, compartiré, siempre celebrando, pero así empieza”.

*Los problemas que le causó el alcohol

“Ya llega el punto donde entran los incumplimientos en lo laboral, familiar, a no cumplir promesas a falsas expectativas, ese es el punto donde faltas a un entreno. Cuando yo falté a un entreno ya yo iba muy avanzado. En Italia me pasó, tuve la ayuda del cuerpo médico, compañeros, de mi familia, pero pues sabes que cuando estas alcoholizado no tienes consciencia, en ese momento nunca lo entendí que lo debía hacer por mí”.

*El guardar silencio afectó a Fredy Guarín

“Hay escenarios permisivos y otra cosa es que uno viene con situaciones, en mi caso por ejemplo yo silencié muchas cosas que al final el fútbol era donde hablaba, pero en realidad la adicción no es simplemente el consumo, es todo lo que has vivido, lo que has callado, situaciones que no has cerrado, familiares, laborales”.

*Entregó su problema a Dios

“Bajo la guía del poder superior que es Dios, sin él no lo hubiera conseguido, me entregué con mucha honestidad, volví a encontrar una persona que fue mi profesora de infancia. Cómo es la vida que ella estudió psicología y ella tiene una fundación donde ayudan con personas con adicciones y Dios la puso a ella en el momento que no podía más, le entregue a Dios mi problema de alcoholismo”.