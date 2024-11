Fredy Guarín y el amargo recuerdo de sus problemas con el alcohol: “Me iba a morir”

Fredy Guarín es uno de los exjugadores colombianos más recordados del último tiempo. Su paso por equipos como el Porto o el Inter de Milán lo llevaron a hacer parte de la Selección Colombia, donde estuvo presente en el exitoso ciclo de José Pékerman, haciendo parte del Mundial de Brasil 2014.

Pero la vida del nacido en Puerto Boyacá dio un giro de 180 grados, pasando de ser el exitoso mediocampista con ese fuerte golpe de pelota, a estar hundido en el alcohol. Este domingo 17 de noviembre, Guarín se desahogó en Los Informantes y relató cómo vivió ese episodio y hasta confesó que estuvo cerca de la muerte.

“Pensaba que en cualquier borrachera me iba a morir", dijo con lágrimas en los ojos, el hombre de 38 años, que tuvo sus últimos minutos dentro de un campo de juego con Millonarios, donde llegó a anotar un gol.

Después de firmar con el Shangai Shenhua, de China, donde consiguió un jugoso contrato; llegó a tener hasta un avión privado y la fiesta estuvo presente: “Yo no tenía noción de la plata, ganaba mucho dinero, a mi la plata ni me entraba a mi cuenta allá, yo la mandaba toda para Europa, yo vivía era con los premios y me daba una vida de lujos. Rumba, yates, aviones, regalé plata”.

Durante la pandemia, el alcohol se convirtió en su único compañero, en medio de la soledad en Brasil, mientras jugaba en Vasco da Gama: "Me iba para favela, allá en Brasil, ya estaba con cualquier chica sin protección, me abandoné por completo, borracho me iba a buscar peligro, buscar adrenalina, a ver armas, movimiento, yo no media riesgo de nada".

Incluso, reveló que estuvo cerca de la muerte y contó el milagro que vivió: "Yo vivía en el piso 17 y me desconecté de la vida, de todo, mi reacción fue mandarme por el balcón. había una malla, salté y me devolvió, yo obviamente inconsciente de lo que estaba haciendo, yo no sé qué pasó".

Fredy Guarín,, exjugador de la Selección de Colombia, Inter de Milán y otros equipos del mundo. Instagram oficial de Fredy Guarín

Ahora, a Guarín se le ha visto con un semblante diferente. Está dedicado a la vida del campo, pero también pasa horas en el gimnasio ejercitándose, con un cambio físico que ha sido llamativo para todos sus seguidores.

"Este testimonio va a llegar a muchos rincones del mundo, va a tocar muchos corazones y de seguro va a salvar vidas", reflexionó Freddy Guarín.